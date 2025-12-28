به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اصغر اصغری ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت ۹ دی و هفته بصیرت، از نقش مهم اصحاب رسانه در تبیین صحیح وقایع و روایت‌های درست از تحولات کشور به‌ویژه در فضای مجازی سخن گفت و آنها را افسران جنگ روایت‌ها دانست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به پیوند ۹ دی و مکتب حاج قاسم سلیمانی، گفت: در روزهای اخیر شاهد هیاهوی بسیاری بودیم که برخی تلاش داشتند جهت‌گیری‌های نادرست خود را در انتخابات مطرح کنند، اما الحمدلله نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که در انتخابات هیچ‌گونه دیکتاتوری وجود ندارد و مردم خود از آرای خود دفاع کردند.

حجت‌الاسلام اصغری افزود: این جمهوریت اسلامی ایران است که به‌طور کامل در روز انتخابات به نمایش گذاشته شد و مردم با حضور خود در پای صندوق‌های رأی از حق خود دفاع کردند.

وی افزود: در انتخابات اخیر، هیچ کم و کاستی در نظر مردم و رأی‌شان ایجاد نشد و نظام جمهوری اسلامی تحت رهبری مقام معظم رهبری و نظارت شورای نگهبان، کاملاً از آرای ملت حفاظت کرد. و این روند به‌ویژه در روز ۹ دی، که یادآور همبستگی و بصیرت مردم در انتخاب صحیح است، به‌خوبی نمود پیدا کرد.

اصغری ادامه داد: ۹ دی نماد بصیرت سیاسی مردم است و در این روز مردم با درک صحیح از مسائل، علیه توطئه‌های دشمن ایستادند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها، گفت: در این ایام که دهه بصیرت را در پیش داریم، وظیفه اصحاب رسانه به‌ویژه در فضای مجازی بسیار سنگین است.

وی گفت: امروز خط مقدم نبرد در خیابان‌ها نیست، بلکه در پلتفرم‌ها و رسانه‌هاست و اصحاب رسانه باید روایت درست و صادق را برای مردم بیان کنید و گره‌گشایی ذهنی ایجاد کنید. در این میدان، شما افسران جنگ روایت‌ها هستید و مسئولیت سنگینی بر دوش دارید.

وی در پایان افزود: ما همواره به رسانه‌های داخلی اعتماد داریم و به‌ویژه شب‌ها اخبار مختلف را دنبال می‌کنم، زیرا باور داریم که خبرگزاری‌ها روایت‌های درست و دقیق از وقایع و اخبار را به مردم منتقل می‌کنند.