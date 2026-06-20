ضرورت تشکیل ستاد استانی پشتیبانی از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر اصغری ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران با تسلیت ایام محرم، به تشریح سیاستها و برنامههای مرتبط با مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» پرداخت.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده در سطح ملی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مراسم وداع عمومی روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه در تهران، آیین تشییع باشکوه در ۱۵ تیرماه، مراسم بزرگداشت در قم در ۱۶ تیرماه و تشییع پیکر مطهر در ۱۸ تیرماه برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام اصغری افزود: مسئولیت هماهنگی این برنامهها در کشور از سوی رئیسجمهور تعیین شده و در استانها نیز با محوریت نمایندگان ولیفقیه و استانداران دنبال خواهد شد.
حمایت از مواکب مازندران در اولویت قرار گیرد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر نقش مواکب استان در این رویداد ملی گفت: مواکب مازندرانی نمایندگان مردم استان در مراسمهای پیشرو هستند و نباید دغدغهای در زمینه حمل تجهیزات، اسکان خادمان و تأمین اقلام مورد نیاز داشته باشند.
وی از دستگاههای اجرایی، شهرداریها، خیران و نهادهای خدماترسان خواست برای پشتیبانی از مواکب همکاری لازم را داشته باشند و افزود: بسیاری از مواکب استان برای حضور در تهران و مشهد اعلام آمادگی کردهاند.
اعزام منظم و ایمن مردم به مراسمهای ملی
حجتالاسلام اصغری با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای حضور گسترده مردم در مراسمها اظهار کرد: اعزام زائران باید بهصورت منظم، ایمن و مدیریتشده انجام شود و در این زمینه فرمانداریها، شهرداریها، سپاه، بسیج، هلال احمر، پلیس راهور و سایر دستگاههای مرتبط باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی خواستار تأمین ناوگان حملونقل و ایجاد شرایط مناسب برای حضور مردم در تهران، قم و مشهد شد.
لزوم تشکیل ستاد پشتیبانی و استفاده از ظرفیتهای مردمی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه مدیریت چنین رویدادی نیازمند انسجام و هماهنگی است، گفت: تشکیل ستاد استانی پشتیبانی با کمیتههای تخصصی در حوزه حملونقل، اسکان، تغذیه، درمان، رسانه، امنیت و پشتیبانی ضروری است.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد، هیئتهای مذهبی و تشکلهای مردمی تأکید کرد و افزود: سرمایه اصلی استان مردم هستند و باید زمینه حضور هدفمند آنان در این رویداد ملی فراهم شود.
فضاسازی شهری و برگزاری مراسمهای همزمان در استان
حجتالاسلام اصغری فضاسازی محیطی شهرها و روستاهای استان را از دیگر ضرورتهای پیشرو دانست و گفت: شهرداریها، هیئتهای مذهبی و مجموعههای فرهنگی باید با نصب پرچم، بنر و نمادهای مناسب، فضای استان را متناسب با این مناسبت آماده کنند.
وی با اشاره به اینکه همه مردم امکان حضور در مراسمهای اصلی را نخواهند داشت، اظهار کرد: برگزاری برنامههای همزمان در میادین، مساجد و اماکن عمومی استان همراه با قرائت قرآن، زیارت عاشورا و تجمعات مردمی میتواند زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم کند.
رسانهها در تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید نقشآفرینی کنند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از همکاری رسانهها و صدا و سیمای مرکز استان قدردانی کرد و گفت: در چنین رویدادی، جهاد تبیین اهمیت مضاعفی پیدا میکند و رسانهها باید در اطلاعرسانی، انعکاس حضور مردم و تبیین ابعاد شخصیتی و انقلابی رهبر شهید نقش مؤثری ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن مازندران در مسیر تردد زائران، خواستار آمادگی کامل مواکب، ایستگاههای صلواتی، نمازخانهها، مراکز امدادی و خدمات رفاهی برای خدمترسانی به مسافران شد.
حجتالاسلام اصغری در پایان بر همافزایی همه دستگاهها و نهادها تأکید کرد و گفت: این مراسم متعلق به یک مجموعه خاص نیست و همه دستگاهها باید برای برگزاری باشکوه آن همکاری و مشارکت داشته باشند.
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