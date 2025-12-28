مراقب فرآورده های فاقد مجوز در فضای مجازی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، جمشید سلامزاده، با بیان اینکه نظارت بر زنجیره تأمین فرآوردههای سلامتمحور از اولویتهای اصلی این معاونت است، اظهار داشت: عرضه و تبلیغ محصولات فاقد مجوز در بستر فضای مجازی میتواند سلامت شهروندان را به طور جدی تهدید کند و به همین دلیل، نظارت و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه به صورت مستمر در حال انجام است.
وی با اشاره به خطرات مصرف فرآوردههای فاقد مجوز، افزود: این محصولات ممکن است در شرایط غیربهداشتی تولید یا نگهداری شده باشند و استفاده از مواد اولیه نامشخص، افزودنیهای غیرمجاز و یا آلودگیهای میکروبی از مهمترین مخاطرات آنها به شمار میرود که میتواند منجر به مسمومیتها و عوارض جدی برای مصرفکنندگان شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به مجوزهای بهداشتی تصریح کرد: وجود پروانه ساخت معتبر، تاریخ مصرف مشخص و برچسب اصالت از شاخصهای اصلی سلامت فرآوردههای غذایی و آرایشیبهداشتی است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه TTAC و استعلام کد درج شده روی برچسب اصالت، از قانونی و مجاز بودن فرآوردهها اطمینان حاصل کنند.
سلامزاده با اشاره به نقش مهم آگاهی عمومی در حفظ سلامت جامعه، گفت: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده عرضه یا تبلیغ فرآوردههای مشکوک و فاقد مجوز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
