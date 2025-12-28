به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علی شفیعی از چهرههای شاخص روحانیت خوزستان و نماینده مردم این استان در دورههای دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس خبرگان رهبری دار فانی را وداع گفت.
مرحوم آیتالله شفیعی در سال ۱۳۱۹ شمسی در دزفول و در خانوادهای علمی و روحانی چشم به جهان گشود. وی فرزند مرحوم آیتالله سید محمدرضا شفیعی و پدر شهید والامقام سید مرتضی شفیعی بود.
وی آموزش قرآن و معارف دینی را نزد پدر آغاز کرد و پس از طی تحصیلات جدید، وارد حوزه علمیه شد. مقدمات علوم اسلامی را در اهواز فراگرفت و سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به نجف اشرف هجرت کرد.
آیتالله شفیعی از محضر اساتید برجستهای همچون آیتالله سید ابوالقاسم خویی، شهید محراب آیتالله سید اسدالله مدنی، حاج سید علی بهبهانی، شیخ محمدعلی معزی دزفولی بهرهمند شد و سالها در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرد و به مرتبه اجتهاد نائل آمد.
این عالم فقید بیش از سه دهه به تدریس علوم حوزوی، تفسیر قرآن و بیان احکام شرعی در اهواز پرداخت و نقش مؤثری در تربیت طلاب و دانشجویان داشت. وی همچنین در دانشکده الهیات و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز تدریس میکرد.
از مهمترین خدمات اجتماعی وی میتوان به تأسیس اولین صندوق قرضالحسنه اسلامی اهواز، بازسازی مسجد شفیعی اهواز و حمایت از مراکز مذهبی، فرهنگی و فعالیتهای قرآنی اشاره کرد.
آیتالله شفیعی از مبارزان فعال پیش از انقلاب اسلامی بود و در جریان قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سالهای پس از آن، نقش مؤثری در آگاهیبخشی و مبارزه با رژیم طاغوت ایفا کرد. پس از پیروزی انقلاب نیز مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشت که از جمله آنها میتوان به مسئولیتهای قضائی در استان خوزستان، نمایندگی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در امور مختلف، عضویت در بعثه مقام معظم رهبری و نمایندگی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد.
مرحوم آیتالله شفیعی تألیفات و آثار متعددی در حوزه فقه، اصول، معارف اسلامی و تاریخ اسلام از خود برجای گذاشت که از جمله مقدمات اخلاق اسلامی، نظام ولایت فقیه، نماز، درس زندگی، از گوشه و کنار تاریخ؛ بررسی زندگی امام حسن مجتبی (ع) و مرجعیت آیتالله خامنهای هستند.
