خیابانها زودتر از همیشه بیدار شده بودند انگار شهر میدانست قرار است امانتی قدیمی را به خاک بسپارد. مردمی میآمدند که هر کدام آیتالله سید علی شفیعی را به شکلی در زندگی خود دیده بودند، یکی پای منبر یکی در خاطره انقلاب و یکی بی آنکه هرگز او را از نزدیک دیده باشد در آینه فرزندی که زیستن را از پدر آموخته بود.
آیتالله شفیعی عالمی که نامش با مردم، با مجاهدت و با پدریِ یک شهید گره خورده بود امروز بر دستان همان مردمی تشییع میشد که سالها بیهیاهو کنارشان ایستاده بود. اشکها آرام میچکید و قدمها ذکر میگفت گویی هر گام شهادت میداد بر عمری که در خدمت گذشت. برخی پدر را به یاد داشتند برخی پسر را، بسیاری پدر را از خلال رفتار اخلاق و انتخابهای پسر شناخته بودند.
این وداع تنها بدرقه یک عالم نبود روایت پیوندی عمیق بود میان نسلی که تربیت کرد و نسلی که تربیت شد. اهواز در این صبح اندوهبار نه فقط فقدان را، بلکه وفاداریاش را به مردی نشان میداد که حتی پس از رفتن رد روشنش در زندگی دیگران باقی مانده است.
وظیفه داشتم
عفیفه رضائیان یکی از شهروندان اهوازی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حاج آقا شفیعی از فرزندان اهل بیت و پدر شهید بودند به همین دلیل وظیفه شرعی خود میدانستم در مراسم تشییع ایشان حضور یابم.
این شهروند ۵۷ ساله اهوازی گفت: حضور ما در این مراسم نه تنها پاسخی دندان شکن به دهان دشمنان است بلکه به آنها نشان میدهد که ملت ایران به رهبر خود افتخار میکند و همواره پشتیبان آرمانهای انقلاب هستیم.
حمید بهرامی شهروند ۳۰ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: تشییع باشکوه این عالم مردمی و معزز، تجدید پیمان مردم ولایتمدار خوزستان با رهبر انقلاب و آرمانهای امام راحل (ره) است.
وی ادامه داد: این شور و همدلی گسترده در مراسم، فراتر از یک وداع ساده با شخصیت دینی بود؛ بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی و عمیقترین لایههای باور مردم منطقه در حمایت از ستونهای اصلی نظام اسلامی، یعنی ولایت فقیه و فرهنگ شهادت به شمار میرود که بار دیگر هویت اصیل این خطه را به نمایش گذاشت.
جایگاه ویژه علما نزد مردم
مریم سواری شهروند ۳۹ ساله اهوازی در گفتگو با خبرنگار مهر، به حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع اشاره کرد و افزود: مردم اهواز نشان دادند همچنان پشت سر رهبری و ولایت ایستادهاند؛ با وجود تمام مشکلات معیشتی همچنان گوش به فرمان رهبر هستند.
وی با ابراز ارادت به فرزند این روحانی بزرگوار، گفت: شهید مرتضی، جوان ۱۹ ساله، عارفی واصل بودند که امیدوارم به حق پدرشان ما را شفاعت کنند.
این بانوی اهوازی بیان کرد: حضور پرشور مردم در این آئین اهمیت جایگاه علما را ثابت میکند و نشان میدهد همواره به شخصیتهای برجسته پایبند خواهیم بود.
محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ضایعه غمبار درگذشت این عالم وارسته، گفت: مردم خوزستان حضور باشکوه و غیرقابل توصیفی را رقم زده و مشت محکمی به دهان استکبار جهانی کوبیدند.
حجت الاسلام محمدی در گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد: امروز توفیق حضور در تشییع عالم وارسته حضرت آیت الله شفیعی نصیب بنده شد؛ از لحظه اول حرکت از میدان شهدا به سوی حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی مسیر مملوء از جمیعت بود که این نشان میدهد مردم در طول سالیان انقلاب از این روحانی بزرگوار مرحمت و لطفها دیدهاند لذا امروز آمدند تا با این شخصیت بزرگ وداع کنند.
وی با اشاره به تقارن این روز با حماسه ۹ دی، گفت: این حضور پرشور مردم چند پیام دارد؛ اولاً مردم وظیفه خود را به خوبی در همدردی با خاندان این عالم وارسته انجام دادند. از سوی دیگر پشتیبانی قاطع خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.
مردم با وجود مشکلات پشت سر نظام هستند
این روحانی ادامه داد: تشییع یکی از علمای سیاسی شهر در چنین روزی پیامی روشن دارد که مردم با تمام مشکلات موجود، پشت انقلاب خود هستند.
حجت الاسلام عابدین مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ارتحال این عالم والامقام خوزستان، بیان کرد: جمعیتی که در این مراسم تشییع حضور یافتند گواه دارد هرفردی که در راه مردم گام بردارد و خدمتگزار آنها باشد، مورد احترام و محبت مردم خواهد بود.
این روحانی اهوازی با بیان اینکه این تشییع در روز حماسه ۹ دی انجام شد آن را نمادی از تجدید بیعت با ولایت و رهبری دانست و گفت: آیت الله شفیعی نه تنها نماینده مقام معظم رهبری و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بودند بلکه از علمای وارسته و انقلابی استان به شمار میرفتند به گونهای که حضرت آقا در جملهای خاص، ایشان را از مجاهدان و افراد جهادی خوزستان برشمردند.
امروز اهواز به تاریخ خود گواهی داد که خدمت بیهیاهو و زیست صادقانه، هیچگاه از خاطر مردم پاک نمیشود. گامهایی که در مسیر تشییع برداشته میشد، هر کدام نشانی از اعتماد دیرینه مردمی بود که آیتالله شفیعی را در قامت پناه اخلاقی و معنوی خود شناخته بودند.
این تشییع، روایت امتداد یک راه بود؛ راهی که از سنگر علم و مجاهدت آغاز شد و در تربیت نسل مؤمن و شهادتطلب تداوم یافت. پدری که با رفتارش درس زیستن آموخت و فرزندی که با خون خود آن درس را امضا کرد، امروز در حافظه جمعی خوزستان به یک نام پیوند خوردهاند؛ نامی که با ولایت، ایثار و وفاداری معنا میشود.
آیتالله شفیعی رفت، اما اثر او در مناسبات اجتماعی، در باور مردم و در وفاداری این دیار به آرمانهای انقلاب باقی ماند. صبح امروز، اهواز نشان داد که هنوز خادمان صادق خود را میشناسد و هنوز قدر کسانی را میداند که عمرشان را بی چشمداشت وقف مردم و دین کردهاند؛ وداعی که پایان نبود، آغاز ماندگاری بود.
