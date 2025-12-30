به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده پیش تاز ظهر امروز سه‌شنبه نهم دی‌ماه در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر مرحوم آیت‌الله سیدعلی شفیعی در اهواز اظهار کرد: یکی از برجستگی‌های مهم این عالم فقید، جایگاه علمی و آموزشی او بود؛ به‌طوری که آیت‌الله شفیعی سال‌ها به‌عنوان مدرسی توانمند و اثرگذار در حوزه‌های علمیه به تربیت طلاب پرداخت.

وی ادامه داد: آیت‌الله شفیعی همچنین از منبری‌های موفق و اثرگذار حوزه علمیه محسوب می‌شد و مردم استان خوزستان طی سالیان متمادی از بیانات روشنگرانه و منابر پرفضیلت وب بهره‌مند شدند.

حسن‌زاده با اشاره به روحیه مجاهدانه این عالم ربانی افزود: ایثار و فداکاری از دیگر ابعاد شخصیتی آیت‌الله شفیعی بود و مسجد وی در سال‌های انقلاب و دفاع مقدس، پایگاهی برای شهدا، رزمندگان و نیروهای انقلابی به شمار می‌رفت.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های آیت‌الله شفیعی، زهد، تقوا و ساده‌زیستی کم‌نظیر وی بود؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت‌ها و مناصب مختلف از جمله ریاست دادگستری هرگز موجب نشد حتی ذره‌ای از این جایگاه‌ها برای منافع دنیوی استفاده کند.

وی بیان کرد: سبک زندگی آیت‌الله شفیعی پیش و پس از تصدی مسئولیت‌ها، هیچ تغییری نکرد و فرزندان وی نیز همانند پدر، هرگز از جایگاه و مسئولیت او سوءاستفاده‌ای نداشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: زندگی، سیره و مشی عملی آیت‌الله شفیعی الگویی روشن برای طلاب، جامعه روحانیت و همچنین مسئولان است تا بدانند مسئولیت‌ها امانتی الهی‌اند و نباید حتی به اندازه سر سوزنی برای منافع شخصی و مالی مورد استفاده قرار گیرند.