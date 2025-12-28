تولید گاز غنی پارس جنوبی به ۷۲۳ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی در نشست شورای مدیران این شرکت، ضمن گرامیداشت بیست و هفتمین سالروز تأسیس نفت و گاز پارس، از ثبت رکورد مجدد تولید گاز در پارس جنوبی خبر داد و گفت: این میزان تولید در ادامهی روند افزایش گام به گام ظرفیت تولید گاز غنی پارس جنوبی در دولت چهاردهم محقق شده و حاصل تلاشهای جمعی ارکان مختلف این شرکت به ویژه همکاران شاغل در سکوهای گازی پارس جنوبی است.
وی با اشاره به حدود هفت میلیون مترمکعب افزایش ظرفیت تولید گاز طی یکماه گذشته و برنامهریزی دقیق برای ظرفیتسازی مجدد طی هفتههای پیش رو، افزود: ایجاد ظرفیت جدید و پایدار تولید گاز و تحقق برداشت حداکثری از پارس جنوبی در کنار پیگیری فعالیتهای توسعهای در دیگر میادین، همگی ناظر بر حرکت این شرکت در راستای اعتلای صنعت نفت است.
دهقانی با اشاره به آغاز حفاری در میدان گازی بلال، آغاز فعالیتهای اجرایی توسعه میدان پارس شمالی با انعقاد قرارداد ساخت جکت این میدان، فراهم کردن مقدمات توسعه میدان فرزاد بی که جکت آن در آستانه بارگیری و نصب قرار دارد، شتاببخشی به توسعه فاز ۱۱ و افزایش صد در صدی تولید آن، بهرهبرداری از چهار حلقه چاه طرح این فیل، افزایش بیش از ۲ برابری تعداد دکلهای حفاری فعال این شرکت و برنامهریزی صورت گرفته برای تعیین تکلیف میدان گازی کیش، عنوان کرد: آنچه امروز حاصل شده، حاصل شناخت اولویتها، تخصیص بهینه منابع و همراهی و همکاری یکایک مدیران، متخصصان و کارکنان بوده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از حمایتهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در این مسیر قدردانی کرد و گفت: شرایط ویژه کشور و مواجهه با تنگناها در حوزه تأمین سرمایه و ناترازیها در حوزه انرژی، مسئولیت صنعت نفت را بیش از پیش سنگین کرده و در این شرایط، تلاش حداکثری برای کمک به جریان تولید و توسعه در کشور ضروری است.
دهقانی بر ضرورت پاسداشت سرمایههای انسانی در این مسیر تاکید کرد و افزود: ارزشمندترین داراییهای فیزیکی نیز بدون فکر و خلاقیت سرمایه انسانی نمیتواند به ارزش افزوده بدل شود و این موضوع، بیانگر حساسیت و اهمیت کار هر یک از مدیران و کارکنان و همینطور یادآور ضرورت پاسداشت این سرمایه ارزشمند است.
