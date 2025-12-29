مصرف گاز ۶۵۰ میلیون متر مکعب ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان میدهد که سهم بخشهای خانگی و تجاری همچنان بالا است و با نزدیک شدن به اوج فصل سرد سال، افزایش تقاضا ادامه دارد. آمار شرکت ملی گاز ایران نشان میدهد که در هفتم دی، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جز به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روز گذشته افزایش اندکی داشته است.
بر پایه این گزارش، بخشهای خانگی و تجاری سهم عمدهای از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص میدهند، در حالی که نیروگاهها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی دارند.
شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است، مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفهجویی در مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند. رعایت الگوهای بهینه مصرف بهویژه در روزهای سرد سال، افزون بر حفظ پایداری شبکه، امکان تأمین گاز برای صنایع را نیز تسهیل میکند.
