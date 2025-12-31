به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد نعمتی بومیسازی فناوری و تجهیزات راهبردی را یکی از مؤثرترین عوامل در افزایش تولید پایدار گاز و محصولات جانبی دانست و گفت: پالایشگاه دهم با اتکا به توان متخصصان داخلی و شرکتهای دانشبنیان، مسیر توسعه و خودکفایی را با شتاب بیشتری دنبال میکند؛ بهگونهای که هماکنون بیش از ۹۵ درصد قطعات و تجهیزات مورد استفاده در این پالایشگاه، ساخت داخل است.
وی با اشاره به شرایط خاص صنعت گاز و محدودیتهای بینالمللی افزود: اجرای پروژههای بومیسازی در بخشهای مختلف فرایندی، مکانیکی و ابزار دقیق، افزون بر کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی، سبب افزایش ضریب اطمینان تجهیزات، کاهش توقفهای عملیاتی و بهبود راندمان تولید شده است.
بومیسازی یک ضرورت راهبردی است
مدیر پالایشگاه دهم پارس جنوبی با بیان اینکه بومیسازی تنها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت راهبردی است، تصریح کرد: در سالهای اخیر، با مهندسی معکوس قطعات حساس، استفاده از فناوریهای نوین داخلی و همکاری نزدیک با سازندگان ایرانی، توانستهایم نقش مؤثری در افزایش تولید گاز شیرین، میعانات گازی و سایر محصولات جانبی ایفا کنیم.
نعمتی درباره عملکرد تولیدی این پالایشگاه گفت: در ۹ ماه امسال، بیش از ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز شیرینسازی و به شبکه سراسری انتقال گاز کشور ارسال و بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در پالایشگاه دهم تولید شده است.
وی با اشاره به اینکه تولید محصولات جانبی نیز همزمان با افزایش پایداری تولید گاز رشد قابل توجهی داشته است، افزود: در ۹ ماه گذشته بیش از ۳۵۱ هزار و ۸۰۹ تن پروپان، ۲۲۳ هزار و ۸۰۴ تن بوتان، حدود یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۹۵۰ تن اتان و بیش از ۶۴ هزار و ۲۶۶ تن گوگرد در این پالایشگاه تولید شده است.
برنامهریزی برای هوشمندسازی فرایندها
مدیر پالایشگاه دهم پارس جنوبی بیان کرد: توسعه فناوریهای بومی افزون بر صرفهجویی اقتصادی قابل توجه، زمینهساز انتقال دانش فنی، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره صنعت گاز کشور شده و نقش مهمی در افزایش تابآوری این صنعت ایفا کرده است.
نعمتی با تأکید بر رویکرد آیندهنگر پالایشگاه دهم یادآور شد: برنامهریزی برای هوشمندسازی فرآیندها، بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه محصولات جانبی با ارزش افزوده بالاتر، از جمله محورهای اصلی این پالایشگاه در مسیر تحقق اهداف کلان صنعت گاز کشور است
