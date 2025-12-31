حفاری چاه دهم فاز ۱۱ پارس جنوبی تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به روند توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: عملیات حفاری این فاز راهبردی که در مرز نقطه میدان مشترک پارس جنوبی قرار دارد، از سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم آغاز و در دولت سیزدهم ادامه یافت، اما تحقق جهش عملیاتی و دو برابر شدن ظرفیت برداشت گاز فاز ۱۱ در ۱۷ ماه گذشته دولت چهاردهم رقم خورده است.

وی افزود: این دستاورد حاصل وفاق و همدلی مدیران و همکاران شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرما و گروه پتروپارس بوده و با اتکای کامل به توان داخلی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان محقق شده است.

مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه با وجود این پیشرفت‌ها، کمبود و ناترازی گاز در کشور مسئله‌ای چند ساله است و به‌طور یک‌شبه قابل حل نیست، گفت: اما تیم‌های تخصصی نفت و گاز با تمام توان و تعهد شبانه‌روزی در حال تلاش هستند تا این کمبودها کاهش یابد و امنیت انرژی کشور تضمین شود.