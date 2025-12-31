  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

حفاری چاه دهم فاز ۱۱ پارس جنوبی تکمیل شد

حفاری چاه دهم فاز ۱۱ پارس جنوبی تکمیل شد

مدیرعامل گروه پتروپارس از پایان موفقیت‌آمیز حفاری چاه دهم پلتفرم B فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد و گفت: با اتصال این چاه به مدار، روزانه حدود ۲.۵میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به روند توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: عملیات حفاری این فاز راهبردی که در مرز نقطه میدان مشترک پارس جنوبی قرار دارد، از سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم آغاز و در دولت سیزدهم ادامه یافت، اما تحقق جهش عملیاتی و دو برابر شدن ظرفیت برداشت گاز فاز ۱۱ در ۱۷ ماه گذشته دولت چهاردهم رقم خورده است.

وی افزود: این دستاورد حاصل وفاق و همدلی مدیران و همکاران شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرما و گروه پتروپارس بوده و با اتکای کامل به توان داخلی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان محقق شده است.

مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه با وجود این پیشرفت‌ها، کمبود و ناترازی گاز در کشور مسئله‌ای چند ساله است و به‌طور یک‌شبه قابل حل نیست، گفت: اما تیم‌های تخصصی نفت و گاز با تمام توان و تعهد شبانه‌روزی در حال تلاش هستند تا این کمبودها کاهش یابد و امنیت انرژی کشور تضمین شود.

کد خبر 6708824
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها