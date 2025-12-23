به گزارش خبرگزاری مهر، میثم رئیسی رابط جهادی خادمیاران رضوی استان هرمزگان و مسئول گروه جهادی شهید قورچی زاده سیریک گفت: در پی وقوع سیلابهای اخیر در شهرستان سیریک که خسارات قابلتوجهی به زیرساختهای آبی منطقه وارد کرد، تانکر آب آستان قدس رضوی با بسیج سریع توسط خادمیاران و گروه جهادی، اقدام به خدمترسانی به ساکنان مناطق آسیبدیده کردند.
وی افزود: این تانکرها با حضور در محلات و روستاهای درگیر سیلاب که دسترسی به آب آشامیدنی سالم در آنها با مشکل مواجه شده بود، بهطور مستمر نسبت به تأمین و توزیع آب سالم اقدام کردند. مسئولان محلی از این اقدام سریع و گسترده تقدیر کرده و آن را عاملی برای جلوگیری از بروز بحرانهای ثانویه ناشی از کمآبی دانستند.
رئیسی عنوان کرد: بر اساس گزارشها، مدیریت کانونهای خدمت رضوی هرمزگان با همکاری نهادهای محلی، علاوه بر توزیع آب، به پایش مستمر وضعیت مناطق سیلزده و نیازسنجی برای ارسال محمولههای جدید ادامه میدهند. این اقدام در شرایطی انجام شده که برخی راههای ارتباطی به دلیل سیلاب مسدود شده و خدماترسانی را با دشواری مواجه کرده بود.
با تداوم تلاشها، انتظار میرود مشکل کمبود آب آشامیدنی در مناطق آسیبدیده سیریک در روزهای آینده بهطور کامل برطرف شود.
نظر شما