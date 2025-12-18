حجت الاسلام شیخی: خادمیاران پیام آوران فرهنگ رضوی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیخی عزیزی ظهر پنجشنبه در گردهمایی دوره آموزشی و توانمندسازی کانونهای تخصصی و محلهای، خادمیاران و یاوران رضوی این شهرستان، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و روز مادر، بر ضرورت شکرگزاری نعمتهای الهی و بهرهگیری از آنها در مسیر خدمت به مردم تأکید کرد.
وی در این مراسم با اشاره به فراوانی نعمتهای الهی در زندگی انسان، گفت: «خدای متعال وجود انسان را غرق در نعمتهای ظاهری و باطنی قرار داده است و قرآن کریم میفرماید اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز توان شمارش آن را نخواهید داشت.
امام جمعه گلوگاه با بیان اینکه شکرگزاری هر نعمت بهحسب همان نعمت است، افزود: «چسلامتی، توان، فکر، اندیشه، آبرو و اعتبار، همه از نعمتهای الهیاند و شکر واقعی آنها زمانی محقق میشود که در مسیر خدمت به خلق خدا به کار گرفته شوند.
وی با اشاره به روایات اهلبیت (ع) درباره ارزش خدمترسانی، اظهار داشت: در حدیث قدسی آمده است که مردم عیالالله هستند و توجه به نیازهای آنان، شکر نعمتهای الهی است. گاهی خداوند نیازمندی را بهسوی انسان میفرستد تا او را مورد لطف و امتحان قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین شیخی عزیزی در ادامه با ذکر نمونهای از سیره امام حسن مجتبی (ع) در کمک به نیازمندان حتی در حال اعتکاف، گفت: گاهی انسان از نظر مالی توان کمک ندارد، اما آبرو و اعتبار او نعمتی است که میتواند در مسیر رفع گرفتاری دیگران به کار گرفته شود.
وی با اشاره به گسترش فعالیتهای خادمیاران رضوی در سراسر کشور، این توفیق را نعمتی بزرگ دانست و افزود: خدمت به مردم به نام و برکت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) افتخاری است که باید قدر آن را دانست. بسیاری آرزو داشتند روزی در حرم رضوی خدمتی انجام دهند، و امروز این سفره گسترده شده و در سراسر کشور امکان خدمت فراهم است.
امام جمعه گلوگاه با اشاره به اینکه کمکرسانی تنها به توان مالی محدود نمیشود، گفت: گاهی انسان از نظر مالی در مضیقه است، اما خداوند به او نعمت آبرو، اعتبار یا نفوذ کلام داده است. همین که فرد بتواند با یک تماس تلفنی، یک واسطهگری یا یک قدم ساده، گرهای از کار نیازمندی باز کند، این نیز شکر نعمت الهی است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، یک اعتبار اجتماعی یا یک پیگیری کوچک میتواند بیش از کمک مالی اثرگذار باشد و این همان نعمتی است که نباید از خود دور کرد.
وی در پایان با دعا برای خادمیاران و یاوران رضوی گفت: امیدواریم این خدمتها با اخلاص انجام شود تا قطعاً مورد توجه و امضای حضرت رضا (ع) قرار گیرد. دعای کسی که برای او قدم برمیدارید در زندگی اثرگذار است و از خداوند میخواهیم توفیقات شما را روزافزون کند.
