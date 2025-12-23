به گزارش خبرگزاری مهر، جابر مهدییار گفت: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، خادم یاران رضوی با اجرای طرح «مهرورزی رضوی» بستههای یلدایی شامل ارزاق معیشتی و میوه بین خانوادههای کمبضاعت توزیع کردند تا بخشی از نیازهای آنها در آستانه طولانیترین شب سال تأمین شود.
وی با اشاره به جزئیات این طرح ادامه داد شهرستان استهبان ۱۰۰ بسته به ارزش ۱۴۵ میلیون تومان، شهرستان آباده ۱۱۰ بسته به ارزش هر بسته ۳۰۰ هزار تومان و منطقه ۸ شیراز ۱۱۰ بسته به ارزش مجموع ۷۷ میلیون ریال توزیع کردند، همچنین در شهرستان اقلید ۸۸ بسته با ارزش متوسط ۸۰۰ هزار تومان، در داراب ۵۰ بسته به ارزش متوسط ۵۰۰ هزار تومان و در منطقه ۶ شیراز نیز ۱۰ بسته معیشتی به ارزش پنج میلیون تومان میان خانوادههای نیازمند توزیع شد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی فارس افزود: در منطقه ۳ شیراز، با همراهی خیرین و کانون خدمت رضوی حسینیه زینالعابدین (ع)، تعداد ۱۲۰ بسته یلدایی به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال طی سه نوبت توزیع شد و همچنین در لارستان، دو کانون محلهای خدمت رضوی مجموعاً ۵۰۰ بسته به ارزش هر بسته ۱۰۰ هزار تومان تهیه و توزیع کردند.
مهدی یار گفت: در داراب، کانون عمومی خدمت رضوی مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) علاوه بر بستههای معیشتی، ۱۰ جفت کفش، ۵۰ دست لباس زمستانه و ۱۰ بسته گوشت ۷۰۰ گرمی نیز اهدا کرد و جلوهای دیگر از همدلی و خدمترسانی خادم یاران رضوی را نشان داد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی فارس در پایان تصریح کرد: با توجه به گستردگی طرح، آمار استانی و ارزش کلی بستههای یلدایی در سراسر استان متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما