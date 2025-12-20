آغاز طرح ملی «دختر ماه» با حضور ۱۵ هزار دختر در سن تکلیف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی متقی‌فر معاون امور فرهنگی کمیته امداد از آغاز عملیات اجرایی طرح ملی «دختر ماه» ویژه مددجویان دختران در سن تکلیف، برای چهارمین سال متوالی در سراسر کشور، خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: اجرای طرح ملی «دختر ماه» با هدف تقویت روحیه خودباوری و ایجاد درک زیبا از مفهوم تکلیف دینی برای دختران نو مشرف به سن تکلیف در سراسر کشور آغاز شده است.

وی افزود: در راستای ایجاد وحدت مضاعف میان مذاهب اسلامی، بیش از ۱۵ هزار دختر اعم از شیعه و سنی از این طرح بهره‌مند می‌شوند و طی آن بسته‌های فرهنگی-آموزشی از سوی کمیته امداد، هدایای فرهنگی مرتبط با آموزش فرایض دینی و بسته متبرک حرم مطهر رضوی به دختران اهدا می‌شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد اظهار کرد: این بسته‌های متبرک با بهره‌گیری از توان اجرایی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و ظرفیت موجود در ادارات کل کمیته امداد در استان‌ها، با حضور خادمیاران آستان قدس رضوی به صورت خانه به خانه و طی مراسمی خاص، به مخاطبان طرح اهدا می‌شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد تصریح کرد: طرح ملی «دختر ماه» فرصتی است که دختران مددجو در سرزمین امام رضا (ع) و ظل عنایات آن حضرت، کتاب آسمانی قرآن و توجهات دیگر اهل بیت (ع)، از آموزه‌های دینی مدد بگیرند.