نهضت پاسخگویی از دل محله کلید خورد؛ دستور حل مسائل از میدان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محله رهنان در منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان، شامگاه چهارشنبه به صحنه گفت‌وگویی صریح و میدانی میان مردم و مسئولان تبدیل شد؛ نشستی که در قالب ویژه‌برنامه‌های «نهضت پاسخگویی» و با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، فرماندار شهرستان اصفهان، شهردار و جمعی از مدیران ستادی و اجرایی استان برگزار شد.

استاندار اصفهان در این حضور میدانی، بدون تشریفات اداری و در جمع شهروندان، پای طرح و بررسی مسائل و مشکلات محله نشست و تأکید کرد که حل مسئله باید از میدان آغاز شود، نه پشت میزهای مدیریتی.

از حمل‌ونقل عمومی تا زیرساخت‌های شهری؛ فهرست مطالبات مردم رهنان

در این دیدار مردمی، اهالی رهنان مهم‌ترین دغدغه‌ها و نیازهای خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند؛ موضوعاتی که از ضعف ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کمبود اتوبوس گرفته تا نارسایی معابر، مشکلات ترافیکی و تغییر کاربری‌های بلاتکلیف را در بر می‌گرفت.

کمبود فضاهای ورزشی، خدماتی، بهداشتی و درمانی، ضرورت تقویت زیرساخت‌های آب، برق و سایر خدمات زیربنایی، ساماندهی گستره‌های ویژه شهری و تعیین تکلیف کاربری‌ها از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

آسیب‌های اجتماعی و پروژه‌های نیمه‌تمام روی میز استاندار

بخشی از مطالبات شهروندان رهنان به آسیب‌های اجتماعی اختصاص داشت؛ از جمله معضل متکدیان، لزوم ساماندهی فضاهای عمومی و محله‌ای، ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام که سال‌ها به مطالبه مردم تبدیل شده است.

استاندار اصفهان پس از شنیدن مستقیم این مطالبات، با تأکید بر مردم‌محوری، پاسخگویی عملی و پیگیری مستمر، دستورات مشخصی را به مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صادر کرد و بر ضرورت هماهنگی بین دستگاهی برای تبدیل مطالبات مردمی به برنامه‌های اجرایی زمان‌بندی‌شده تأکید داشت.

حضور هم‌زمان استاندار، فرماندار و مدیران اجرایی در قلب محله، با استقبال گسترده شهروندان همراه شد و از نگاه مردم، نشانه‌ای روشن از عزم جدی مدیریت استان برای ارتقای کیفیت زندگی شهری، تقویت عدالت خدماتی و نزدیک‌شدن مدیریت به مسائل واقعی جامعه بود.

شهروندان رهنان این حضور میدانی را گامی مؤثر در جهت بازگشت اعتماد عمومی و حرکت از شعار به سمت اقدام عملی ارزیابی کردند؛ رویکردی که می‌تواند الگوی جدیدی برای حل مسائل محله‌محور در استان اصفهان باشد.