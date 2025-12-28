اختتامیه مسابقات ملی مناظرات دانشجویی در چهارمحال و بختاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس رضایی امروز در این آئین با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های جهاد دانشگاهی در سطح کشور تاکید جدی بر برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دانشجویی است، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی و مهم جهاد دانشگاهی تربیت صحیح فکری و عملی دانشجویان است.

رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری افزود: در نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی استان در کنار همه دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تجاری سازی و اشتغال دارد با تمام توان آماده خدمت به دانشجویان علاقمند است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ که اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان برگزار گردید تا به امروز شاهد حضور پرشور دانشجویان علاقمند به مناظره و ترویج فرهنگ گفتگو در دانشگاه‌های استان بودیم.

رضایی افزود: جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری طی سال‌های متوالی از لحاظ اجرایی مسابقات و از لحاظ تعداد تیم‌های شرکت کننده در مناظرات موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان افزود: اگر تاکنون این رویداد ارزشمند فرهنگی دانشجویی به اینجا رسیده قطعاً با همکاری رؤسای دانشگاه‌ها و معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویان علاقمند بوده است.

رضایی در ادامه با اشاره به رونمایی از سامانه شهر دانشجو در ۱۶ مرداد سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، تصریح کرد: شهر دانشجو سامانه‌ای یکپارچه برای همه دانشجویان ایران است، برای دانشجویانی که فقط نمی‌خواهند دانشجو باشند و علاقمند به عضویت در جهاد دانشگاهی و انجام فعالیت‌های فرهنگی دانشجویی هستند و می‌توانند از مزایای عضویت در این سامانه از جمله تخفیفات دوره‌های آموزشی، مراکز پزشکی جهاد دانشگاهی، کار دانشجویی و.. بهره مند شوند.

رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری سایر ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی را مسابقات دفاع سه دقیقه‌ای، وجود خبرگزاری‌های ایسنا، ایکنا، مرکز افکارسنجی و انتشارات برشمرد و بیان کرد: هدف این نهاد انقلابی توسعه فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه‌ها است که در کنار برگزاری این مسابقات، تفاهم‌نامه با دانشگاه فرهنگیان استان منعقد شد.

شهناز ولی‌پور، رئیس دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مناظرات دانشجویی برای دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار است، چه بسا لازمه یک معلم خوب چند ساحتی داشتن توانمندی‌های مختلف است.

وی گفت: مناظرات دانشجویی می‌تواند مهارت‌های بسیاری را در دانشجویان تقویت کند که توانایی استدلال علمی یکی از آن مهارتهاست، همچنین از دیگر مزایای این مناظرات تقویت خودباوری و غعتماد به نفس، تقویت تقکر انتقادی، ارتباط اجتماعی، اشراف بر مسائل روز جامعه است.

ولی‌پور تاکید کرد: حضور و درخشش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان نشان‌دهنده این است که دانشگاه می‌تواند محیطی برای آزاداندیشی، گفت‌وگو و تعامل باشد که تا حدودی این دانشگاه توانسته به این هدف دست یابد.

گفتنی است، در این دوره از مناظرات تیم فریاد به عنوان تیم اول از دانشگاه فرهنگیان متشکل از محمدحسین رحیمی، محمدامین حاج زینعلی، امیررضا ابراهیمی، محمدرضا تاجی، تیم دوم از دانشگاه پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان تیم برهانیا شامل فاطمه پرونده، نرگس تاجی، زهرا ظفری، زینب شهیازی، تیم سوم تیم طلوع فکر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد محمود حسین‌پور بهزادی، ثمین بحرینی، محدثه شریفی و سپیده فتحی و تیم سخنوران از دانشگاه ملی مهارت به عنوان شایسته تقدیر شامل پریسا قائدی، فائزه انصاری، فاطمه رئیسی و هیلدا عباسی به مرحله منطقه‌ای راه یافتند.