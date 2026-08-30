به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بیرانوند در سخنانی بر ضرورت اجرای طرح‌های کاداستر و تعیین دقیق مرزهای اراضی کشاورزی برای پیشگیری از دعاوی حقوقی در جوامع روستایی تأکید کرد.

وی گفت: یکی از چالش‌های دیرینه در جوامع روستایی ما، بروز اختلافات ملکی ناشی از ابهام در حدود اربعه و مرزهای زمین‌های کشاورزی است. این اختلافات نه‌تنها موجب هدررفت انرژی و سرمایه کشاورزان در راهروهای دادگاه‌ها می‌شود، بلکه امنیت روانی تولیدکنندگان بخش کشاورزی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای حدنگاری اراضی کشاورزی، افزود: امروز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نقشه‌برداری و اجرای طرح کاداستر، ما در حال گذار از روش‌های سنتی و شفاهی تعیین حدود به سمت ثبت رسمی و دقیق مرزها هستیم. تعیین دقیق حدود و ثغور زمین‌های کشاورزی، بهترین راهکار پیشگیرانه برای جلوگیری از تجاوز به حریم دیگران و کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی در مناطق روستایی است.

وی با بیان اینکه سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان است، تصریح کرد: وقتی مرزهای یک قطعه زمین کشاورزی در سامانه کاداستر کشور تثبیت می‌شود، هرگونه دخل‌وتصرف غیرقانونی یا تغییر کاربری غیرمجاز بلافاصله قابل‌رصد و پیگیری است. این شفافیت نه‌تنها مانع از بروز اختلافات میان همسایگان می‌شود، بلکه پشتوانه محکمی برای دریافت تسهیلات بانکی و بهره‌مندی کشاورزان از خدمات دولتی است.

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کشاورزان و بهره‌برداران روستایی درخواست کرد: با مراجعه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و تعامل با کارشناسان این حوزه، نسبت به پیگیری فرایند صدور سند مالکیت برای اراضی خود اقدام نمایند.

بیرانوند با اشاره به نظارت‌های جدی این سازمان بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی، گفت: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، خط قرمز ما است. تعیین دقیق حدود، به ما کمک می‌کند تا بادقت بیشتری بر اراضی نظارت کنیم. از روستاییان گرامی تقاضا داریم پیش از هرگونه اقدام برای ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی، از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی مشاوره بگیرند تا در دام سودجویان و واسطه‌ها گرفتار نشوند و سرمایه خود را به خطر نیندازند.