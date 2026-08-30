به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، دومین جلسه از سومین دوره «ایرانی خوانی سنگلج» که به مرور نمایشنامه های بانوان نمایشنامه نویس دهه ۳۰ و ۴۰ می‌پردازد، به خوانش نمایشنامه‌ای از خجسته کیا نویسنده، مترجم و بازیگر پیشکسوت تئاتر اختصاص یافت.

فریال آذری سه قطعه نمایشی کوتاه از کتاب «ستایش دریا» نوشته این بانوی پیشکسوت تئاتر را انتخاب و برای نمایشنامه خوانی کارگردانی کرده است.

خجسته کیا متولد سال ۱۳۱۲، پژوهشگر، نویسنده فعال در حوزه ترجمه و نمایشنامه‌نویسی، فلسفه شرق و یکی از پیشکسوتان و فعالان فرهنگی حقوق زنان ایران است که او را یکی از بنیانگذاران تئاتر نوین ایران، کارگاه نمایش، تئاتر عروسکی و تئاتر خیابانی می‌دانند.

نقش های نمایشنامه خوانی «ستایش دریا» را فریال آذری، آیناز آشفته، رضا آشفته، زهرا شایان فر نقش خوانی خواهند کرد.

«ایرانی خوانی سنگلج» روز سه شنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۷ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

این برنامه بلیت فروشی نداشته و ورود برای عموم مخاطبان آزاد و رایگان است.