رحمت نبوی، خون امام شهید و وحدت ملی؛ سه ضلع ایستادگی امت ایران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) تنها یادآور ولادت فرستادهای برای هدایت انسانها نیست؛ بازخوانی سیره پیامبر رحمت، فرصتی برای بازگشت به مفاهیمی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم؛ از اخلاق و برادری و عدالت گرفته تا ایستادگی در برابر ظلم و حفظ انسجام امت اسلامی.
پیامبر اکرم(ص) در روزگاری مبعوث شد که جامعه گرفتار شکافهای عمیق، تعصبات قبیلهای و نزاعهای گسترده بود، اما رسالت آن حضرت توانست از دل این پراکندگی، امتی واحد بسازد. از همین رو، سیره نبوی تنها مجموعهای از آموزههای فردی نیست، بلکه الگویی برای ساخت جامعهای متحد و مقاوم در برابر تهدیدها و فتنههاست.
امروز نیز جامعه اسلامی و بهویژه ملت مبعوث شده ایران بیش از همیشه به این میراث نبوی نیازمند است؛ وحدت و اتحاد ملی، سرمایهای راهبردی برای عبور از بحرانها و خنثی کردن نقشههایی است که تلاش میکنند میان مردم شکاف ایجاد کنند. در این میان، پیوند برادری میان شیعه و سنی و تقویت همدلی میان اقوام و مذاهب، بخش مهمی از منظومه انسجام ملی را شکل میدهد.
در این مسیر، یاد و راه «امام شهید امت» نیز بهعنوان نماد ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از کرامت و عزت مسلمانان، میتواند نقطهای برای همگرایی بیشتر باشد؛ چراکه خون شهید، هنگامی به یک مکتب تبدیل میشود که جامعه را به آگاهی، مقاومت، همدلی و وحدت فرابخواند، نه آنکه بهانهای برای افزایش شکافها شود.
میلاد پیامبر رحمت(ص) فرصتی است تا بار دیگر این حقیقت مورد توجه قرار گیرد که امت اسلامی در پرتو اشتراکات اعتقادی و تاریخی خود، ظرفیت بزرگی برای ایستادگی در برابر دشمنان و ساخت آیندهای مبتنی بر عدالت، عزت و همبستگی دارد؛ وحدتی که نه صرفاً یک شعار مناسبتی، بلکه ضرورتی برای قدرت و امنیت ملی و اسلامی است.
وحدت، ضرورت بقا و قدرت مسلمانان در برابر دشمنان است
شیخ مصطفی محمودی، امام جمعه اهل سنت گلهدار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: حضرت محمد مصطفی(ص) پیامبر رحمت و نور بودند و رسالت ایشان به قوم، قبیله یا گروه خاصی محدود نبود، بلکه برای تمام بشریت مبعوث شدند.
وی با اشاره به آیه «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمین» افزود: خداوند متعال پیامبر اسلام(ص) را رحمت برای جهانیان معرفی کرده است و میلاد آن حضرت باید فرصتی برای بازخوانی سیره، اخلاق و رفتار پیامبر و تلاش برای پیاده کردن این الگو در زندگی فردی و اجتماعی باشد.
سیره پیامبر(ص)؛ الگویی برای همه بشریت
امام جمعه اهل سنت گلهدار با بیان اینکه سراسر زندگی پیامبر اسلام(ص) با رنج، استقامت و مجاهدت همراه بود، گفت: حضرت محمد(ص) در مکارم اخلاق، صبر و استقامت، سخاوت، شجاعت، توکل، قناعت، امانتداری و شفقت، الگویی بینظیر برای بشریت است.
محمودی ادامه داد: قرآن کریم نیز با معرفی پیامبر به عنوان «اسوه حسنه» از مسلمانان خواسته است که زندگی و رفتار آن حضرت را سرمشق خود قرار دهند؛ بنابراین بزرگداشت میلاد پیامبر زمانی معنا پیدا میکند که اخلاق و سیره ایشان در جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وحدت اسلامی؛ ضرورتی برای عبور از چالشها
وی با اشاره به نامگذاری هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت یکی از مهمترین مناسبتهای مذهبی و اجتماعی است که میتواند زمینهساز تقویت همدلی میان مسلمانان باشد.
امام جمعه اهل سنت گلهدار گفت: در شرایطی که جهان اسلام با چالشهایی همچون جنگ، فقر، استعمار و اختلافات داخلی مواجه است، وحدت دیگر صرفاً یک انتخاب اخلاقی نیست، بلکه ضرورت بقا و قدرت مسلمانان است.
«واعتصموا بحبلالله»؛ فرمان قرآن برای مقابله با تفرقه
وی قرآن کریم را مهمترین ندای وحدت در امت اسلامی دانست و گفت: خداوند در قرآن میفرماید «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و این آیه به روشنی مسلمانان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت میکند.
امام جمعه اهل سنت گلهدار ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نیز بزرگترین معلم وحدت بودند و با ایجاد پیمان برادری میان مهاجران و انصار، بسیاری از شکافهای قبیلهای و اجتماعی را از میان برداشتند.
محمودی خاطرنشان کرد: اگر جشن میلاد پیامبر(ص) با وحدت و اتحاد همراه نباشد، با روح رسالت آن حضرت فاصله خواهد داشت؛ چراکه میلاد پیامبر، مژده رحمت الهی و وحدت، یکی از مهمترین راههای تحقق این رحمت در جامعه امروز است.
دشمن از اختلافات سوءاستفاده میکند
وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش میکنند از نقاط اختلاف برای ایجاد شکاف میان ملتها و جوامع اسلامی استفاده کنند، گفت: جامعهای که بر اساس مرجعیت الهی، هویت مشترک و هدف واحد حرکت کند، در برابر پروژههای تفرقهافکنانه دشمن مقاوم خواهد بود.
امام جمعه اهل سنت گلهدار افزود: در ایران، تاریخ مشترک، هویت ملی و هوشیاری مردم از ظرفیتهای مهم برای مقابله با توطئههای دشمنان است و همین عوامل موجب شده بسیاری از پروژههای تفرقهافکنانه با شکست مواجه شود.
محمودی تأکید کرد: بر اساس آموزههای قرآن و روایات، اتحاد موجب قدرت و تفرقه موجب ضعف است و هر اندازه مردم به این حقیقت توجه بیشتری داشته باشند، سپر دفاعی جامعه در برابر فتنهها و توطئهها مستحکمتر خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در شرایط کنونی گفت: شیعه و سنی باید با کنار گذاشتن اختلافات، تقویت اخوت و همدلی و حرکت در مسیر انسجام اسلامی، وحدت خود را حفظ کنند.
امام جمعه اهل سنت گلهدار خاطرنشان کرد: وحدت و برادری شیعه و سنی میراث پدران ما و مسیری برای نسلهای آینده است و باید این میراث ارزشمند را حفظ و تقویت کنیم.
رحمت نبوی در کنار جهاد معنا پیدا میکند
حجتالاسلام والمسلمین اکبر انصاری مشاور مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مبانی قرآنی رحمت در اسلام گفت: یکی از مبانی اساسی دین اسلام، رحمت است و خداوند متعال نیز در قرآن کریم بر رحمت خویش تأکید کرده است؛ از همین رو پیامبر اکرم(ص) مظهر رحمت الهی و «رحمة للعالمین» معرفی شده است.
وی با بیان اینکه رحمت پیامبر(ص) را نمیتوان صرفاً در مهرورزی و عطوفت خلاصه کرد، افزود: رحمت للعالمین بودن پیامبر(ص) ابعاد مختلفی دارد و یکی از این ابعاد، مقابله با کفر و دشمنانی است که مانع رشد و تعالی جبهه حق میشوند.
مشاور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: خداوند در قرآن کریم از یک سو پیامبر(ص) را مظهر رحمت معرفی میکند و از سوی دیگر به ایشان دستور جهاد با کفار و منافقان را میدهد؛ بنابراین این دو موضوع در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه جهاد در مسیر تحقق و تثبیت رحمت الهی قرار دارد.
انصاری تصریح کرد: اگر شرک، کفر و جریانهای دشمن که مانع رشد مؤمنان هستند کنار زده نشوند، زمینه تحقق کامل رحمت برای جامعه ایمانی فراهم نخواهد شد؛ بنابراین مقابله با دشمن نیز از منظر قرآن میتواند در مسیر رحمت قرار گیرد.
اسلام بدون جهاد، تصویری ناقص از دین است
وی با انتقاد از قرائتهایی که اسلام را از عنصر جهاد جدا میکنند، گفت: امروز در جهان اسلام جریانهایی وجود دارند که مدعی اسلام هستند، اما تصویری خاموش و تهی از بخشهایی از آموزههای دین ارائه میکنند؛ در حالی که جهاد یکی از ارکان مهمی است که در آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته است.
مشاور مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نمونههایی از جریانهای افراطی و انحرافی اظهار کرد: گروههایی مانند وهابیت و داعش نیز مدعی اسلام بودهاند، اما مسئله اصلی این است که اسلام را نباید از مبانی قرآنی آن جدا کرد و جهاد مشروع با کفار و منافقان را نمیتوان از منظومه اعتقادی اسلام حذف کرد.
امام عصر(عج)؛ مظهر رأفت با مؤمنان و مقابله با مستکبران
انصاری با اشاره به اعتقاد شیعه درباره ظهور حضرت مهدی(عج) گفت: امام عصر(عج) همانگونه که نسبت به مؤمنان رأوف و رحیم است، در برابر جریانهای طغیانگر و معتدی نیز با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس معارف دینی، ظهور حضرت مهدی(عج) صرفاً برای ایجاد یک آرامش ظاهری نیست، بلکه یکی از مأموریتهای مهم ایشان مقابله با جریانهایی است که فساد و ظلم را در جهان گسترش دادهاند و مانع تحقق عدالت میشوند.
آرامش حق با حذف باطل محقق میشود
مشاور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با تأکید بر اینکه جبهه حق و باطل دارای تضاد ماهوی هستند، بیان کرد: نمیتوان انتظار داشت حق و باطل در کنار یکدیگر به آرامش پایدار برسند؛ چراکه آرامش و استقرار حق در گرو کنار رفتن جریان باطل است.
انصاری خاطرنشان کرد: همان سنتی که در سیره پیامبر اکرم(ص) وجود داشت، در فرهنگ مقاومت و آموزههای رهبران دینی نیز قابل مشاهده است و ریشه آن را باید در مبانی قرآن کریم جستجو کرد.
وی در پایان گفت: اگر امت اسلامی به این حقیقت توجه کند که پیامبر رحمت(ص) در عین رحمت و رأفت، مأمور به جهاد و مقابله با دشمنان نیز بوده است، میتواند تصویر جامعتری از اسلام و سیره نبوی به دست آورد.
نظر شما