به گزارش خبرگزاری مهر، باند پنجنفره توزیع شیشه و هروئین که با ایجاد پاتوق در حاشیه بزرگراه یادگار امام(ره) و چند اتوبان دیگر تهران اقدام به عرضه مواد مخدر میکرد، در جریان یک عملیات فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منهدم شد.
در این عملیات که با هماهنگی مقام قضایی و بهصورت همزمان در دو نقطه از شهر تهران انجام شد، هر پنج عضو این باند دستگیر شدند و مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان بیش از یک کیلوگرم شیشه و هروئین به همراه چندین قبضه سلاح سرد کشف کردند.
رصد یک باند حرفهای در حاشیه اتوبانها
سر هنگ علی عسگری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، از فعالیت اعضای یک باند حرفهای در زمینه توزیع مواد مخدر در حاشیه اتوبانهای تهران مطلع شدند.
عسگری افزود: بررسیهای اولیه نشان میداد اعضای این باند که از قاچاقچیان حرفهای مواد مخدر بودند، با استقرار در نقاط مختلف و ایجاد پاتوق، اقدام به فروش شیشه و هروئین میکردند.
وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت متهمان، تحرکات اعضای این باند را تحت نظر قرار دادند و در نهایت مشخص شد که افراد مذکور بهصورت سازمانیافته و با تقسیم وظایف مشخص فعالیت میکنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از مراکز اصلی فعالیت این باند در محدوده بزرگراه یادگار امام(ره) قرار داشته و اعضای آن در حاشیه چند اتوبان دیگر شهر تهران نیز اقدام به توزیع مواد مخدر میکردند.
به گفته عسگری، مأموران پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی دقیق اعضای باند و محدوده فعالیت آنها، با هماهنگی مقام قضایی وارد مرحله عملیاتی شدند.
پایان فعالیت پنج عضو باند در یک عملیات هماهنگ
وی با اشاره به نحوه اجرای عملیات افزود: مأموران در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، اعضای باند را در دو نقطه از شهر تهران دستگیر کردند و به فعالیت آنها پایان دادند.
عسگری تصریح کرد: در میان افراد دستگیرشده، اعضای باند با نقشهای مختلف از جمله پاتوقدار، ترازودار، چوبدار، انباردار و سرکرده حضور داشتند که همگی در این عملیات دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهمان اظهار کرد: در جریان بازرسیهای انجامشده، بیش از یک کیلوگرم شیشه و هروئین کشف و ضبط شد.
وی افزود: همچنین چندین قبضه سلاح سرد از جمله شمشیر، قمه، خنجر و چاقو از مخفیگاه اعضای این باند کشف شد.
عسگری با تأکید بر اینکه عملیات شناسایی و دستگیری اعضای این باند با اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام شده است، خاطرنشان کرد: با دستگیری اعضای باند، یکی از مراکز فعالیت آنها در حاشیه اتوبانهای تهران جمعآوری و چرخه توزیع مواد مخدر در این محدوده متوقف شد.
مقابله با پاتوقهای مواد مخدر در حاشیه اتوبانها
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر گفت: جمعآوری پاتوقهای مصرف و توزیع مواد مخدر در حاشیه اتوبانهای تهران از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش زمینههای آلودگی جوانان به اعتیاد در این مناطق کمک کند.
با انهدام این باند پنجنفره، فعالیت شبکهای که با تقسیم وظایف مشخص به توزیع شیشه و هروئین در چند نقطه از پایتخت مشغول بود، متوقف و بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر به همراه انواع سلاح سرد از چرخه توزیع خارج شد.
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