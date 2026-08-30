به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «صورت‌ها» به کارگردانی محمد رحمانیان ثابت که متنی عاشقانه در بستر درام دارد، از روز یکشنبه ۱۰ شهریور هر شب ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه در سالن ۱ «خانه رویداد جریان» روی صحنه می‌رود.

این گروه نمایشی در صفحه فروش بلیت خود در سایت تیوال مخاطبان را با این پرسش چالش‌برانگیز مواجه کرده است: «اگه به گذشته برمی‌گشتی، کدوم‌ بخش از زندگیتو حذف می‌کردی؟» مخاطبان می‌توانند پیش از ورود به سالن نمایش، از طریق لینک درج شده در صفحه فروش تیوال، به این سوال پاسخ دهند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «در یک مهمانی شبانه، بین ۲ غریبه گفتگویی ساده شکل می‌گیرد و آن ۲ به یکدیگر نزدیک می‌شوند؛ اما خیلی زود، مرز میان آنچه واقعاً اتفاق افتاده و آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد محو می‌شود.»

آرینا احمدپور و بهداد روزگار بازیگران این نمایش هستند. همچنین «خانه رویداد جریان» مجری طرح و «آموزشگاه پنج» در مقام همکار و حامی در تولید این اثر مشارکت دارند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عرفان مختاری، طراح حرکت: فاطمه توکلی، طراح صدا: مهبد امیدی، دستیار صدا: حامد پیمان، مجری صدا: احسان هاشمی، طراح نور: حمیدرضا یدالهی، طراح گریم: نرگس زارعی، گرافیک و پوستر: سهراب نوروزی، موشن‌گرافی: امیر صالحی، تبلیغات: امیرحسین جلال سادات، عکاس: شهرزاد علی‌نجاتی، تولید: عرفان مختاری و روابط عمومی: رومینا سندگل‌ زاده.

خانه رویداد جریان در میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی‌زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲ واقع شده است.