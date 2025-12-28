به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت عالم وارسته و فقیه برجسته، آیت‌الله سید علی شفیعی، پیام تسلیتی از سوی محمد علی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی صادر شد و در آن، ضمن تسلیت این ضایعه، از سال‌ها مجاهدت علمی، دینی و انقلابی آن مرحوم یاد شده است.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال عالم عامل و فقیه بزرگوار، حضرت آیت الله سید علی شفیعی، نماینده معزز مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثیر و تالّم عمیق گردید.

ایشان که عمر با برکت خود را در مسیر ترویج معارف اهل بیت (ع) مجاهد در دوران دفاع مقدس و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری نمودند، کارنامه‌ای درخشان از علم و عمل از خود به یادگار گذاشتند.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری و بیت مکّرم و بازماندگان معزز ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند قادر متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با ائمه اطهار (علیهم صلوات الله اجمعین) مسئلت می‌نمایم.

محمد علی امانی

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی