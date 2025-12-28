  1. سیاست
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

پیام تسلیت امانی در پی ارتحال آیت‌الله علی شفیعی

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پی ارتحال آیت‌الله علی شفیعی نماینده خبرگان رهبری پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت عالم وارسته و فقیه برجسته، آیت‌الله سید علی شفیعی، پیام تسلیتی از سوی محمد علی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی صادر شد و در آن، ضمن تسلیت این ضایعه، از سال‌ها مجاهدت علمی، دینی و انقلابی آن مرحوم یاد شده است.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال عالم عامل و فقیه بزرگوار، حضرت آیت الله سید علی شفیعی، نماینده معزز مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثیر و تالّم عمیق گردید.

ایشان که عمر با برکت خود را در مسیر ترویج معارف اهل بیت (ع) مجاهد در دوران دفاع مقدس و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری نمودند، کارنامه‌ای درخشان از علم و عمل از خود به یادگار گذاشتند.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر حضرت ولی عصر (عجمقام معظم رهبری و بیت مکّرم و بازماندگان معزز ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند قادر متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با ائمه اطهار (علیهم صلوات الله اجمعین) مسئلت می‌نمایم.

محمد علی امانی
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی

کد خبر 6705120
رامین عبداله شاهی

