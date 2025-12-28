به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه بیت آیت‌الله شفیعی آمده است: روح مطهر فقیه اهل بیت، عالم ربانی و مجاهد فی سبیل‌الله، ابوالشهید حضرت آیت‌الله حاج سیدعلی شفیعی به ملکوت اعلا پیوست. ده‌ها سال عمر با برکت آن مرحوم صرف مجاهدت و خدمات فراوان دینی، اجتماعی، سیاسی و مردمی گردید.

در این اطلاعیه آمده است؛ ایشان با زهد، تقوا و ساده‌زیستی الگویی کم‌نظیر از عالمان پارسا و خدمتگزاران راستین دین و مذهب بودند و دو فرزند گرانقدرشان، شهید سیدمرتضی و مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن شفیعی، جلوه‌ای روشن از امتداد این مسیر ایمان و مجاهدت هستند. این مصیبت بزرگ به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، عموم مردم ولایتمدار خوزستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع پیکر آن عالم بزرگوار روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح از مسجد آیت‌الله شفیعی واقع در میدان شهدا اهواز آغاز و به سوی بقعه حضرت علی بن مهزیار اهوازی برگزار خواهد شد.