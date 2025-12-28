آشوری:کامیون با رانندگی پسر ۱۳ ساله در پلیس راه ساوه- تهران متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روحالله آشوری اظهار کرد: مأموران پلیس راه در حین گشتزنی در محور آزادراه ساوه–تهران متوجه رانندگی یک پسر نوجوان با کامیون شدند که بلافاصله خودرو را متوقف و راننده را به مراجع قضائی معرفی کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه راننده در سن قانونی قرار نداشته و فاقد گواهینامه بود، کامیون توقیف شد و پرونده برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.
رئیس پلیس راه استان مرکزی تصریح کرد: رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب میشود و والدینی که خودرو خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهند، برابر مقررات کیفری با آنها برخورد خواهد شد.
آشوری در پایان از خانوادهها خواست به هیچ وجه اجازه رانندگی به کودکان و نوجوانان ندهند و تأکید کرد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، تضمینکننده امنیت فردی و اجتماعی است.
نظر شما