موسوی: ستاد امر به معروف و فراجا تعامل موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک ستاد امر به معروف و فرماندهی انتظامی استان بوشهر با محوریت بررسی آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی پیشگیری، با حضور سردار سوسنی فرمانده فراجای استان بوشهر، حجت‌الاسلام موسوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و جمعی از معاونین و مسئولان واحدهای مختلف انتظامی، در سالن جلسات فرماندهی فراجای استان برگزار شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهی و کارکنان فراجای استان در تأمین امنیت مردم، تعامل سازنده و مؤثر ستاد و فراجا را زمینه‌ساز اقدامات ارزشمند مشترک برشمرد و افزود: تشکیل کمیته ویژه مقابله با تولید و توزیع مشروبات الکلی، راه‌اندازی کارگروه تخصصی رصد مبادی ورود و خروج کالاهای ممنوعه در نوار ساحلی و سایر اقدامات مشترک، از نتایج این همکاری مثبت است.

حجت‌الاسلام سید محمد رضا موسوی تصریح کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با همکاری فرماندهی انتظامی، درصدد است با بهره‌گیری از تحقیقات میدانی، مطالعات پژوهشی و اجرای برنامه‌های هدفمند و مؤثر، گام‌های جدی‌تری در مسیر پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان بردارد.

اهمیت تأمین نظم و امنیت پایدار در جامعه

سردار حیدر سوسنی در این نشست با تأکید بر اهمیت تأمین نظم و امنیت پایدار در جامعه، تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و اظهار کرد: اگرچه در برخی موارد همکاری‌ها آن‌گونه که باید شکل نمی‌گیرد، اما این مسئله نباید مانع انجام وظایف قانونی ما شود.

فرمانده فراجای استان بوشهر افزود: مجموعه انتظامی استان با تمام توان و حتی تا پای جان، خود را موظف به حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از آسیب‌هایی می‌داند که جامعه و به ویژه نوجوانان و جوانان را تهدید می‌کند.

این نشست در راستای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و ارتقای امنیت اجتماعی استان برگزار شد.