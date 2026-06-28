به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا موسوی دوشنبه شب در حاشیه نخستین نشست اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار کرد: در این جلسه مصوباتی به تصویب رسید که می‌تواند زمینه‌ساز پویایی بیشتر استان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.

وی با اشاره به بررسی آسیب‌های اجتماعی در این نشست افزود: مسائل و چالش‌های اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام دقیق وظایف خود اقدام کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با تأکید بر نقش نظارتی این ستاد تصریح کرد: پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات تا رسیدن به نتیجه از مهم‌ترین وظایف ستاد است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

موسوی ادامه داد: در صورت کم‌کاری یا ترک فعل از سوی مسئولان، موضوع از طریق نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و استانداری پیگیری می‌شود تا نسبت به رفع کاستی‌ها اقدام لازم صورت گیرد.

وی ترک فعل را نوعی منکر دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید نسبت به انجام وظایف قانونی خود اهتمام جدی داشته باشند.

در پایان این نشست نیز از پوستر پویش ملی «نقش من در حوزه صرفه‌جویی انرژی» رونمایی شد.