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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

موسوی: ترک فعل مدیران از طریق نهادهای نظارتی پیگیری می‌شود

موسوی: ترک فعل مدیران از طریق نهادهای نظارتی پیگیری می‌شود

بوشهر - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر از تصویب مصوباتی برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان و پیگیری ترک فعل مسئولان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا موسوی دوشنبه شب در حاشیه نخستین نشست اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار کرد: در این جلسه مصوباتی به تصویب رسید که می‌تواند زمینه‌ساز پویایی بیشتر استان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.

وی با اشاره به بررسی آسیب‌های اجتماعی در این نشست افزود: مسائل و چالش‌های اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام دقیق وظایف خود اقدام کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با تأکید بر نقش نظارتی این ستاد تصریح کرد: پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات تا رسیدن به نتیجه از مهم‌ترین وظایف ستاد است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

موسوی ادامه داد: در صورت کم‌کاری یا ترک فعل از سوی مسئولان، موضوع از طریق نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و استانداری پیگیری می‌شود تا نسبت به رفع کاستی‌ها اقدام لازم صورت گیرد.

وی ترک فعل را نوعی منکر دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید نسبت به انجام وظایف قانونی خود اهتمام جدی داشته باشند.

در پایان این نشست نیز از پوستر پویش ملی «نقش من در حوزه صرفه‌جویی انرژی» رونمایی شد.

کد مطلب 6873624

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