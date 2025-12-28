https://mehrnews.com/x39ZHR ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ کد خبر 6705250 استانها تهران استانها تهران ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ بسته خبری ۷ دی ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری یکشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ هفتم دی ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 5 MB کد خبر 6705250 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ استان تهران برچسبها بسته خبری بسته خبری تهران شهرستانهای استان تهران خبرگزاری مهر شهرستانهای غرب استان تهران
نظر شما