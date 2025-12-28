یمن: تصمیم اسرائیل درباره سومالی، تهدیدی برای امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن در بیانیهای اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن «اقلیم سومالیلند» به عنوان موجودیتی مستقل از سومالی را نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدیدی برای امنیت منطقه دانست.
در این بیانیه آمده است که اقدام اسرائیل، اقدامی خصمانه و نقض آشکار حاکمیت و وحدت سومالی است و به منزله دخالت مستقیم در امور داخلی این کشور محسوب میشود.
شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه اقدام اسرائیل، تهدیدی برای امنیت ملی یمن، امنیت کشورهای عربی، اسلامی و ثبات منطقه است، افزود: هرگونه حضور یا فعالیت اسرائیل در خاک سومالی هدف نظامی نیروهای مسلح یمن خواهد بود.
این شورا همچنین از کشورهای حاشیه دریای سرخ و جهان اسلام خواست تا اقداماتی عملی برای جلوگیری از گسترش نفوذ اسرائیل در سومالی و در معرض خطر قرار گرفتن ثبات منطقه انجام دهند.
شورای عالی سیاسی یمن بر موضع ثابت خود در مخالفت با عادیسازی روابط با اسرائیل تأکید کرد و حمایت از حقوق ملتهای عربی و اسلامی، به ویژه مردم فلسطین، را خط مقدم دفاع از امنیت و کرامت امت اسلامی دانست.
گفتنی است که روز جمعه رژیم صهیونیستی منطقه سومالی لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالیلند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود.
وی گفت: این توافق پس از یک سال گفتوگو حاصل شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جداییطلبان سومالیلند، او را برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
