سومالی: کشورهای عربی موضع قاطعی علیه اسرائیل اتخاذ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سومالی روز یکشنبه از کشورهای عربی خواست موضعی قاطع در برابر تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و با تدوین سیاست های جدی، مانع تکرار و تداوم این اقدامات شوند.

نشست اتحادیه عرب در سطح نمایندگان دائم، به درخواست سومالی و به ریاست امارات متحده عربی در قاهره برگزار شد تا تحولات مربوط به ادعای به رسمیت شناختن منطقه سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گیرد.

علی عبدی اواری نماینده دائم سومالی در اتحادیه عرب، در این نشست اعلام کرد: این جلسه در شرایطی بسیار حساس و خطرناک برگزار می‌شود. ادعای اسرائیل درباره به‌رسمیت شناختن منطقه شمال‌غربی سومالی، اقدامی خصمانه، تحریک‌آمیز و کاملاً غیرقابل قبول است. این اقدام اسرائیل باطل، مردود و بی‌اثر است و نمی ‌تواند واقعیت های ثابت را تغییر دهد.

به گفته وی، منطقه موسوم به سومالی‌لند بخش جدایی ناپذیر از سومالی به شمار می‌رود و وحدت ملی این کشور قابل مذاکره یا تجزیه نیست.

نماینده سومالی در اتحادیه عرب همچنین تأکید کرد که این اقدام خطرناک در چارچوب رویکرد خصمانه مستمر اسرائیل قابل ارزیابی است؛ رویکردی که به گفته او، امروز با حمایت از جریان های جدایی ‌طلب و هم ‌زمان تلاش برای کوچ اجباری ملت فلسطین از سرزمین خود دنبال می ‌شود.

اواری در پایان خاطرنشان کرد که سومالی هرگز در هیچ طرح یا تلاشی که به آوارگی و کوچاندن اجباری ملت فلسطین از سرزمینشان منجر شود، مشارکت نخواهد کرد.