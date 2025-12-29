  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ دی ۱۴۰۴، ۷:۱۳

خشم ریاض از اقدام تل‌آویو؛ «نتانیاهو دیوانه است»

خشم ریاض از اقدام تل‌آویو؛ «نتانیاهو دیوانه است»

یک منبع در دربار سعودی به شدت از اقدام جنجالی و غیرقانونی رژیم صهیونیستی در قبال سومالی لند انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک منبع در دربار پادشاهی سعودی در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اقدام این رژیم مبنی بر به رسمیت شناختن سومالی لند خشم ریاض را برانگیخته است.

این منبع اضافه کرد که علاوه بر این، روند عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو سخت‌تر شده است. به رسمیت شناختن سومالی لند باعث شد مسیر عادی سازی روابط دور شده و انزوای رژیم صهیونیستی در منطقه بیشتر شود.

وی بیان کرد: تمایل نتانیاهو برای دور دوم نخست وزیری باعث تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌شود. وی در داخل اسرائیل و سراسر منطقه تنش ایجاد می‌کند.

این منبع تصریح کرد: هدف قرار دادن امنیت ملی مصر که مرزهای دریایی در دریای سرخ و نزدیک تنگه باب المندب با عربستان دارد و ایستادن مقابل تمام کشورهای عربی و اسلامی که سومالی لند را به رسمیت نمی‌شناسند از جمله کشورهایی که توافقنامه عادی سازی روابط را امضا کرده‌اند مانند امارات، بحرین، مراکش و سودان یک تهدید آشکار به شمار می‌رود. سیاست‌های تل آویو ثبات سومالی را هدف قرار داده است. نتانیاهو مانند همیشه قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت. وی چه حسی خواهد داشت وقتی عربستان از جنبش‌های آزادی بخش فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه و جنبش‌های آزادی بخش در جنوب لبنان حمایت کند؟ آیا این اقدام را به مثابه اعلان جنگ خواهد دید؟ بعد از این اقدامات آیا هنوز هم از عادی سازی روابط حرف خواهد زد؟ چه دیوانگی.

کد خبر 6705379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عربستان اگر میخواهد تجزیه نشود باید به یمن کمک کند و کشورکهای اطراف خود را با کمک ایران جمع کنند ،مثل امارات و قطر ،چون برای قدرتهای منطقه هزینه زا شدند ،پول دارند و دنبال ماجرا و در اختیار غرب ، عربستان در اولین قدم باید به امارات حمله کند وگرنه امارات تجزیه اش میکند ، این خط و این نشان ،حتی قطر هم همین نقشه را در سر دارد ،
    • GB ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عربستان در حال فهمیدن هست که تنها دوست واقعی و وفادار ایران هست نه اطرافیان و رژیم ،اتفاقات الان قرار بوده بعد از پیمان ابراهیم با هزینه کم بیفتد ،ولی از دستشان در رفت ،پس به مرحله تجزیه ها و جنگها پریدند و مجبور به هزینه اند ،البته فعلا از جیب خود شیوخ و نوکران، واقعا چقدر احمقند ،خود برای نابودی خود میپردازند .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها