به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک منبع در دربار پادشاهی سعودی در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اقدام این رژیم مبنی بر به رسمیت شناختن سومالی لند خشم ریاض را برانگیخته است.
این منبع اضافه کرد که علاوه بر این، روند عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو سختتر شده است. به رسمیت شناختن سومالی لند باعث شد مسیر عادی سازی روابط دور شده و انزوای رژیم صهیونیستی در منطقه بیشتر شود.
وی بیان کرد: تمایل نتانیاهو برای دور دوم نخست وزیری باعث تشدید تنشهای منطقهای میشود. وی در داخل اسرائیل و سراسر منطقه تنش ایجاد میکند.
این منبع تصریح کرد: هدف قرار دادن امنیت ملی مصر که مرزهای دریایی در دریای سرخ و نزدیک تنگه باب المندب با عربستان دارد و ایستادن مقابل تمام کشورهای عربی و اسلامی که سومالی لند را به رسمیت نمیشناسند از جمله کشورهایی که توافقنامه عادی سازی روابط را امضا کردهاند مانند امارات، بحرین، مراکش و سودان یک تهدید آشکار به شمار میرود. سیاستهای تل آویو ثبات سومالی را هدف قرار داده است. نتانیاهو مانند همیشه قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت. وی چه حسی خواهد داشت وقتی عربستان از جنبشهای آزادی بخش فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه و جنبشهای آزادی بخش در جنوب لبنان حمایت کند؟ آیا این اقدام را به مثابه اعلان جنگ خواهد دید؟ بعد از این اقدامات آیا هنوز هم از عادی سازی روابط حرف خواهد زد؟ چه دیوانگی.
