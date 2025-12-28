به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالسلام عبدی علی»، وزیر خارجه سومالی در بیانیهای اعلام کرد که حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور کاملاً حفظ شده و هیچ خطری آن را تهدید نمیکند.
وی افزود: حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی، طبق قانون اساسی، مصوبات پارلمان و مواضع رئیس جمهوری غیرقابل مذاکره است.
وزیر خارجه سومالی تأکید کرد که اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن اقلیم سومالیلند، غیرقانونی و نقض آشکار حاکمیت سومالی است و باید این تصمیم فوراً لغو شود.
وی افزود: دولت سومالی از همه ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی برای دفاع از استقلال و وحدت سرزمینی خود استفاده خواهد کرد.
گفتنی است که روز جمعه رژیم صهیونیستی منطقه سومالی لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالیلند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود.
وی گفت: این توافق پس از یک سال گفتوگو حاصل شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جداییطلبان سومالیلند، او را برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
