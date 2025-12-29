سردار نائینی: نهم دی الگویی زنده برای مواجهه با تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمد نائینی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرا رسیدن حماسه ۹ دی با اشاره به پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی در شرایط تحریم، اظهار کرد: این موفقیت بزرگ حاصل اتکای کامل به توانمندی جوانان ایرانی و جلوهای روشن از خودباوری ملی است که بار دیگر قدرت علمی و فناورانه کشور را به نمایش گذاشت.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به مناسبتها و رویدادهای ملی افزود: مناسبتهای ملی نقش مهمی در تقویت وحدت ملی و انتقال هویت تاریخی به نسلهای جدید دارند و میتوانند فرهنگ مقاومت را در برابر تهدیدات و چالشهای نوظهور تقویت کنند.
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به حماسه نهم دی سال ۱۳۸۸ تصریح کرد: نهم دی یک رویداد حماسی، ماندگار و واکنشی تمامکننده و منحصر بهفرد در برابر یک تهدید پیچیده و خطرناک بود که همچنان بهعنوان الگویی زنده، الهامبخش و تکرارپذیر در مواجهه با حوادث جدید به شمار میرود.
تأکید بر ضرورت بازخوانی فتنه ۸۸
سردار نائینی خاطرنشان کرد: این حماسه برای همیشه درسآموز است و امروز بیش از گذشته به درسها، عبرتها و روح حاکم بر نهم دی برای حفظ انسجام ملی و عبور از چالشهای پیشرو نیازمندیم.
رئیس ستاد مرکزی یومالله ۹ دی با تأکید بر ضرورت بازخوانی فتنه ۸۸ اضافه کرد: فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تهدید بسیار پیچیده و خطرناک برای اندازی نظام بود که با تدبیر رهبر معظم انقلاب خنثی شد.
نائینی با بیان اینکه خاموشی فتنه ۸۸ سنجش بصیرت و آگاهی ایران اسلامی بود، گفت: فتنهها و تحریمها میزان تابآوری، مقاومت و بصیرت را نشان میدهد.
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به شعار هفته بصیرت و گرامیداشت ۹ وی اضافه کرد: دشمن در صدد تغییر جنگ میدانی و نظامی بر جنگ ترکیبی و نرم است.
نائینی با بیان اینکه تضعیف انسجام ملی هدف اصلی دشمن است، گفت: دشمن با طرح ریزی فتنههای داخلی و جنگ نرم و تحریمهای پیچیده دنبال حذف انسجام ملی و براندازی نظام است.
ادعای تقلب اسم رمز فتنه ۸۸ بود
وی همچنین تصریح کرد: جنگ نرم و ترکیبی و فتنههای داخلی از خطرناکترین و پیچیدهترین نقشهها و ترفندهای دشمن علیه نظام است.
رئیس ستاد مرکزی یومالله ۹ دی با اشاره به تجربههای موفق مردم ایران در بصیرت و آگاهی اضافه کرد: مردم ایران در همه عرصههای مختلف بصیرت و آگاهی ویژهای از خود نشان دادند.
به گفته وی، ادعای تقلب اسم رمز فتنه ۸۸ بود و روایت ایران ضعیف اسم رمز جنگ ۱۲ روزه بود که این ادعای پوشالی تقلب و ایران ضعیف با هوشمندی مردم و تدبیر مقام معظم بی اثر شد.
به گفته سخنگوی سپاه، تقویت بصیرت و تبلیغ منطق مقاومت در جامعه بسیار ضرورت دارد و از این دو مؤلفه باید پاسداری شود.
روایت «ایران ضعیف»؛ اسم رمز جنگ ۱۲ روزه
سخنگوی سپاه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تصریح کرد: در این مقطع نیز روایت جعلی «ایران ضعیف» اسم رمز جنگ شناختی دشمن بود. دشمن تلاش داشت با القای ضعف، اراده ملی را در هم بشکند، اما ایستادگی رهبری، انسجام ملی و پاسخهای قاطع از جمله حملات موشکی، دشمن را در میدان جنگ تسلیم کرد.
سردار نائینی تأکید کرد: دروغ «تقلب» و روایت «ایران ضعیف» کارکرد اصلی جنگ شناختی را داشت و مهمترین هدف عملیاتی دشمن در هر دو حادثه بود که با بصیرت و مقاومت مردمی خنثی شد.
وی خاطرنشان کرد: از دو دستاورد ارزشمند یعنی بصیرت و مقاومت که بهعنوان دستاوردهای هویتی حماسه نهم دی و جنگ ۱۲ روزه شناخته میشوند، باید بهصورت مستمر حفاظت و تقویت شود، چرا که این مؤلفهها از ارکان اصلی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران به شمار میآیند.
سخنگوی سپاه گفت: تقویت منطق مقاومت و ارتقای هوشیاری سیاسی عمومی مردم در مواجهه با تهدیدات جدید، از اهداف اساسی و محوری بزرگداشت حماسه نهم دی است و رسانههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور باید از این فرصتهای مناسبتی بهخوبی استفاده کنند.
تقارن هفته بصیرت و هفته مقاومت
وی با اشاره به تقارن هفته بصیرت، هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار بزرگ جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: این ایام فرصت مهمی برای بازخوانی و تقویت مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات مختلف است.
سردار نائینی اعلام کرد: برنامههای شانزدهمین سال بزرگداشت نهم دی با شعار «یومالله نهم دی، تجلی انسجام ملی» در سراسر کشور اجرا میشود و امسال در تمامی استانها و بیش از ۹۰۰ شهرستان تجمعات بصیرتی برگزار شده است.
وی ادامه داد: ستاد مرکزی بزرگداشت نهم دی در مرکز کشور و همچنین در استانها و شهرستانها با حضور دستگاهها و نهادهای مختلف تشکیل شده و استفاده از ظرفیت نمازهای جمعه پنجم و نهم دی، جلسات تبیینی پیش از خطبهها و سخنرانی ائمه جمعه و جماعات در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی سپاه افزود: برگزاری نشستهای تبیینی و تحلیلی در مساجد سراسر کشور با محوریت «جهاد تبیین»، اعزام سخنرانان تراز ملی به مراکز استانها و دانشگاهها و همکاری گسترده با سازمان بسیج مستضعفین از دیگر برنامههاست.
مراسم محوری نهم دی در تهران
وی گفت: مراسم ویژه و محوری شهر تهران روز سهشنبه نهم دی در میدان آئینی امام حسین (ع) با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حاج صادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه، برگزار خواهد شد.
سردار نائینی با اشاره به سایر برنامهها تصریح کرد: برگزاری بیش از ۳۰۰ همایش بصیرتی، اجرای بیش از ۶ هزار سرود توسط گروههای دهه هشتادی و دهه نودی، برپایی یادواره شهدا، تکریم خانوادههای شهدای بصیرت، نصب دیوارنگارهها در متروها، فرودگاهها و پایانهها، برگزاری برنامههای ورزشی و فرهنگی و پوشش گسترده رسانهای در صداوسیما و فضای مجازی از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
وی تأکید کرد: همه دستگاهها، نهادها و رسانهها برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد مهم ملی اعلام آمادگی کردهاند و انشاءالله نهم دی امسال نیز جلوهای دیگر از انسجام، بصیرت و مقاومت ملت ایران خواهد بود.
