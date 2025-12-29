خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – زینب مختاری: تقابل غرب با مکتب فکری شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا امنیتی مقطعی نیست بلکه ریشه در یک نزاع عمیق تمدنی و ایدئولوژیک دارد؛ نزاعی که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی میان جهان‌بینی توحیدی اسلام و منظومه فکری سلطه‌محور غرب شکل گرفت.

مکتب سلیمانی به‌عنوان برآمده‌ای اصیل از اسلام ناب محمدی (ص)، با تأکید بر استقلال، عزت، استکبارستیزی و نفی سلطه، به چالشی جدی برای نظم مطلوب غرب تبدیل شد؛ نظمی که بر پایه منافع مادی، چپاول منابع و تحمیل اراده سیاسی بنا شده است.

شهید سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد عینی کارآمدی اسلام در عرصه عمل و مدیریت میدانی به شمار می‌رفت.

او با تکیه بر ایمان، اخلاص، پیروی از ولایت و فهم عمیق از شرایط منطقه، توانست گفتمان مقاومت را از سطح شعار به واقعیتی اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل کند و همین پیوند میان معنویت، عقلانیت و عمل انقلابی بود که مکتب فکری او را به الگویی الهام‌بخش برای ملت‌ها و به تهدیدی راهبردی برای نظام سلطه بدل ساخت.

از این منظر، دشمنی غرب با شهید سلیمانی و تلاش برای بایکوت یا حذف فیزیکی و فکری او واکنشی طبیعی به گسترش مکتبی است که منطق «سلطه‌پذیری» را به چالش می‌کشد و وحدت، خودآگاهی و مقاومت را در جهان اسلام و فراتر از آن تقویت می‌کند.

بررسی چرایی این تقابل، نه‌تنها واکاوی یک ترور یا خصومت سیاسی، بلکه تحلیلی از رویارویی دو نگاه متضاد به انسان، قدرت و آینده جهان است؛ رویارویی‌ای که مکتب شهید سلیمانی یکی از برجسته‌ترین نمادهای آن به شمار می‌آید.

دشمنی غرب با شهید سلیمانی ریشه در ایمان عملی و ولایت‌مداری او داشت

محمد رضا خانلری، استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر با تبیین ریشه‌های دشمنی سیاست‌های غرب با مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: غربِ وحشی با خود اسلام مشکل دارد. مشکل غرب به سرکردگی شیطان بزرگ همواره با ایدئولوژی اسلام بوده است که در تقابل صد در صدی با مکتب مبتنی بر چپاول و غارت ماتریالیسم است.

وی به هنر بی بدیل سردار سلیمانی در زمانه خود اشاره کرد و افزود: شهید سلیمانی کسی بود که با درک درست از مکتب راه‌انداز و پیشران انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: امپریالیسم غرب در ۴۷ سال پس از انقلاب اسلامی همواره حامی مستقیم و غیرمستقیم آمریکای جنایتکار علیه نظام اسلامی بوده و به همین دلیل نسبت به طلایه‌دارانی چون سردار قاسم سلیمانی حساس بود.

خانلری درباره تأثیر بایکوت تفکرات و اقدامات شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی غرب بر نسل جوان و جریان‌های مقاومت اظهار کرد: با توجه به سلطه رسانه‌ای غرب و وجود حاکمان نالایق و سرسپرده سیاست‌های استعماری، سکولاریزم غربی که در دوره ترامپ به فرعونیسم رسیده، در تلاش برای بایکوت تفکرات اصلاحی و ایمانی بزرگمردانی چون شهدا است.

وی تاکید کرد: با این حال، جوامع بشری از مسلمانان منطقه تا اروپا و آمریکا به برکت خون این شهدا در مسیر بیداری و خودآگاهی حرکت می‌کنند و نسل جوانی که ایثار و فداکاری سلیمانی‌ها را دیده است، از مقاومت در برابر سلطه و ظلم غرب دست برنمی‌دارد.

پیروی بی‌چون‌وچرای از ولایت؛ سرچشمه بصیرت ماندگار شهید سلیمانی

این استاد دانشگاه با تبیین یکی از مهم‌ترین ابعاد جنبه‌های مکتب فکری شهید سپهبد قاسم سلیمانی، تأکید کرد: در شرایط تأسف‌بار حاکم بر فضای مسموم رسانه‌ای و مجازی غرب و جهان سلطه، پایبندی به ندای فطری درون و رسیدن به بصیرت لازم برای مقابله با شیاطین انس و جن، کاری بس دشوار است.

وی افزود: دستیابی به چنین بصیرتی در حد مطلوب و ایده‌آل توفیقی بزرگ است که نصیب هر فردی نمی‌شود، اما این مرتبه والا به شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی عطا شده بود.

خانلری ضمن اشاره به نقش تعیین‌کننده پیروی از ولایت در شکل‌گیری این ویژگی ممتاز، تصریح کرد: شهید سلیمانی برخورداری از این نعمت عظیم را مرهون پیروی کامل و بی‌چون‌وچرای خود از ولایت امر مسلمین بود؛ تبعیتی که او را در برابر فریب‌های رسانه‌ای و انحرافات جریان سلطه مصون نگه داشت.

غرب توان تحمل گسترش مکتب شهید سلیمانی را ندارد

طیب ملک پور، کارشناس سیاسی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ریشه تقابل غرب با مکتب شهید سلیمانی به مبانی اعتقادی و ضد سلطه این اندیشه بازمی‌گردد، گفت: حساسیت غرب به افکار شهید سلیمانی به‌عنوان شاگرد مکتب امام خمینی (ره) و حضرت اباعبدالله (ع)، به جهت مبانی اعتقادی این مکتب، یعنی استکبارستیزی و مبارزه با ظلم و عدم پذیرش سلطه کدخدا که نقش خدایی را بازی می‌کند است.

وی عنوان کرد: سلیمانی و سلیمانی‌ها سرباز و شاگرد این مدرسه و مأمور تحقق اهداف بلند این تفکر هستند و غرب تحمل رشد و تعالی این ادبیات را ندارند و احساس خطر می‌کنند.

ملک پور ادامه داد: یکی از دلایل ماندگاری شهید، اخلاص و شهید بودن قبل از شهید شدن و پا گذاشتن روی منِ نفسانی و فانی شدن در خداوند است که او را جاودانه کرد. ایشان مدیری قابل و باتدبیر، بی‌ادعا و عملگرا بود.

وی با اشاره به اینکه شخصیت‌هایی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی صرفاً اسطوره‌های تاریخی نیستند، افزود: رسانه‌ها باید واقعیت‌های زیسته، ابعاد شخصیتی و خدمات خالصانه این چهره‌ها را به جامعه معرفی کنند و معرفی این بزرگ‌مردان به‌عنوان الگوهای واقعی و الهام‌بخش برای نسل جوان، ضرورتی انکارناپذیر است و این الگوها باید در برابر قهرمانان ساختگی و هالیوودی غرب، به‌عنوان نمونه‌هایی ملموس، زنده و قابل درک مطرح شوند.

این کارشناس سیاسی گفت: با توجه به جایگاه اثرگذار رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی، تأکید کرد که رسانه باید نقش خود را به‌عنوان مرجع قابل اعتماد مردم ایفا کرده و تصویری واقعی و دقیق از زندگی و سیره بزرگان انقلاب اسلامی ارائه دهد.

حذف شهید سلیمانی؛ تلاشی برای مقابله با کارآمدی اسلام در جهان امروز

نرگس انصاری استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با اشاره به تقابل ریشه دار تمدنی غربی‌ها با سیره و روش شهید سلیمانی گفت: تفکر و مکتب شهید سلیمانی جزئی از مکتب اسلام است. تقابل غرب با او تلاشی برای حذف فیزیکی و فکری اوست که نمودی از نبرد بزرگ دو تمدن غرب و اسلام است.

وی تصریح کرد: این تقابل طبیعی است زیرا کشورهای غربی و حتی برخی کشورهای مشرق‌زمین و به ظاهر مسلمان که عملاً در حوزه تمدن اسلامی قرار نمی‌گیرند، مخالف این اندیشه ناب اسلامی هستند.

وی ادامه داد: همه نمونه‌هایی که کارآمدی و قابلیت اسلام را در جهان امروز اثبات کنند، با واکنش جدی‌تر تمدن غرب مواجه می‌شوند. حتی نمونه‌هایی مانند شهید رئیسی نیز گواهی بر این واقعیت هستند که می‌توان هم سیاستمدار و حکمران بود و هم به اصول اسلام پایبند ماند؛ مسأله‌ای که تمدن غرب تحمل آن را ندارد و همواره تلاش می‌کند به اشکال مختلف این افراد را حذف کند.

مکتب شهید سلیمانی مانعی جدی در برابر سیاست‌های تجزیه‌طلبانه غرب است

انصاری بیان کرد: سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تجزیه‌محور غرب با عملکرد و مکتب شهید حاج‌قاسم سلیمانی در تعارض مستقیم قرار داشت.

وی با بیان اینکه غرب برای حفظ هژمونی خود مانع شکل‌گیری قدرت‌های مستقل می‌شود، تصریح کرد: شهید سلیمانی با ایجاد وحدت میان کشورهای اسلامی و سامان‌دهی نیروهای مقاومت، دقیقاً خلاف راهبرد (تفرقه بینداز و حکومت کن) عمل کرد.

این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: همین نقش بازدارنده باعث شد شهید سلیمانی به مانعی جدی برای سیاست‌های غرب تبدیل شود.

دشمنی غرب با شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ریشه در ایمان عملی، ولایت‌مداری آگاهانه و روحیه استکبارستیزی او داشت؛ مؤلفه‌هایی که مکتب سلیمانی را به نمادی روشن از کارآمدی اسلام در جهان معاصر تبدیل کرد.

این مکتب، با تقویت وحدت، مقاومت و استقلال ملت‌ها، مانعی جدی در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه و تجزیه‌طلبانه غرب به شمار می‌رود.

امروز نزدیک به شش سال پس از شهادت حاج‌قاسم، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه استوارتر از گذشته ایستاده است و جنگ ۱۲ روزه به‌روشنی نشان داد که این سرزمین سرشار از «سلیمانی‌ها» ست؛ سربازانی عاشق ولایت و وطن که راه مقاومت و عزت را با ایمان و بصیرت ادامه می‌دهند.