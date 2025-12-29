حماسه ۹ دی نشان دهنده بصیرت و اتحاد ملت بزرگ ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی صبح دوشنبه در گردهمایی سیاسی کارکنان سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام که به صورت ارتباط تصویری با نواحی مقاومت بسیج شهرستان‌های تابعه استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، به بازخوانی حماسه یوم الله ۹ دی پرداخت.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام اظهار کرد: ایام خاص رجب المرجب، دهه بصیرت از ۹ دی تا ۱۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرصت مناسبی برای بهره مندی از فیوضات معنوی، بصیرت افزایی و جهاد تبیین است.

سردار افضلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: یکی از برکات جنگ ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی، تقویت اتحاد مقدس در جامعه است که مرهون خون پاک شهیدان است و امروزه می‌بینیم که اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان در اتاق فکرهای خود به دنبال ایجاد بحران‌های مستمر برای کشور ما بوده‌اند ولی بحمدالله نهال انقلاب اسلامی امروز به درخت تنومندی تبدیل شده که یک تنه مقابل همه توطئه‌های آنها ایستاده است.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام با اشاره به فرارسیدن یوم الله ۹ دی، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون این حماسه مردمی خودجوش را بیان کرد و افزود: امروز برای شناخت نفاق یک نشانه و ملاک و معیار وجود دارد و آن هم همراهی با دشمنان شناخته شده است؛ یعنی هرکسی با دشمنان شناخته شده انقلاب اسلامی همراهی کند، باید مورد سو ظن قرار گیرد.

سردار افضلی با بیان اینکه فتنه ها محیط غبارآلودی ایجاد می‌کنند و باعث انحراف انسان‌ها حتی خواص اثرگذار می شوند تأکید کرد: برنامه اصلی دشمنان همواره ایجاد شکاف بین ملت و نظام بوده است و امسال در شانزده اُمین سالگرد حماسه ۹ دی باید بدانیم با توجه به اینکه دشمنان همواره دنبال فتنه انگیری هستند، کوچک‌ترین غفلت می‌تواند بزرگ‌ترین خسارت‌ها را به کشور و ملت وارد کند.

وی با تشریح سناریوی دشمنان در فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ و هتک حرمت مقدسات و عاشورای حسینی، اظهار کرد: حضور خودجوش مردم در میدان باعث خنثی سازی فتنه دشمنان شد و مردم ولایتمدار استان چهارمحال و بختیاری نیز به همراه چند استان دیگر پیشگام در این حماسه بصیرتی بودند و زودتر از ۹ دی به میدان آمدند و وفاداری خویش به آرمان‌های انقلاب و نظام و ولایت را فریاد زدند که حضوری بی نظیر بود.

سردار افضلی بصیرت بالای مردم را باعث جداسازی صف مردم از صفِ فتنه گران دانست و گفت: ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی همواره نشان داده‌اند که علی رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی و …، پای آرمان‌های والای انقلاب و ارزش‌های اسلامی و ولایت ایستاده‌اند و افتخار آنها این است که مکتب انقلاب برگرفته از قرآن و اهل بیت علیهم السلام است.

وی تصریح کرد: ملت ما قدردان نعمات بزرگ همچون عزت، اقتدار، استقلال خود و پیشرفت‌های بزرگ در عرصه‌های گوناگون توسط فرزندان جوان و دانشمند خویش هستند.

سردار افضلی در پایان از آحاد مردم ولایتمدار استان چهارمحال و بختیاری برای حضور در مراسم های ویژه بزرگداشت حماسه یوم الله ۹ دی در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه دعوت کرد.