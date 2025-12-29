سردار موحد: ۹ دی نماد بصیرت، انسجام ملی و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد در پیامی به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، این روز را نماد پیوند ناگسستنی مردم با انقلاب اسلامی و الگویی برای عبور از فتنهها و تهدیدات دانست و تأکید کرد: بصیرت مردمی و انسجام ملی، مهمترین مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی است و هیچ فتنه یا تهدیدی نمیتواند اراده ملت ایران را در هم بشکند.
سردار موحد در این پیام با اشاره به اهمیت روز ۹ دی اظهار داشت: ۹ دیماه یادآور یکی از درخشانترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی و تجلیگاه بلوغ سیاسی و بصیرت راهبردی ملت ایران است. روزی که مردم مؤمن و آگاه با حضوری دشمنشکن، از حقیقت انقلاب و اصل ولایتفقیه صیانت کردند.
وی افزود: حماسه ۹ دی تجلی انسجام ملی بود که برخاسته از ایمان، عقلانیت انقلابی و شناخت صحیح جبهه حق و باطل است. این حماسه نشان داد که هرگاه ملت ایران با بصیرت و زمانشناسی در صحنه حاضر شده است، تمامی محاسبات دشمنان با شکست مواجه شدهاند.
فرمانده سپاه کربلا در ادامه به تأثیرات این بصیرت مردمی اشاره کرد و گفت: تجربه ۹ دی بهروشنی اثبات کرد که بصیرت مردمی، مهمترین مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی است. این سرمایه عظیم اجتماعی در سالهای پس از آن نیز در بزنگاههای حساس، بارها خود را نمایان کرده و همچنان ضامن ثبات، امنیت و اقتدار کشور بوده است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی نیز تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران نمونهای از استمرار تقابل جبهه استکبار با ملت ایران بود. دشمن به دنبال برهمزدن انسجام اجتماعی و ایجاد آشوب ذهنی بود، اما همانطور که در ۹ دی فتنهها با سد بصیرت مردم فروپاشید، در این مقطع نیز ملت ایران با هوشمندی نقشه دشمن را ناکام گذاشت.
سردار موحد در پایان تأکید کرد: تا زمانی که ملت ایران بر مدار آگاهی، وحدت و ولایتمداری حرکت کند، هیچ جنگ، فتنه یا توطئهای نمیتواند اراده آن را در هم بشکند. ۹ دی نماد بصیرت، مظهر انسجام ملی و سند ماندگار مقاومت ملت ایران است.
