نائینی: دشمن اتحاد مقدس مردم را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی در دومین جلسه مرکزی این ستاد اظهار کرد: حماسه نوع دی فراتر از یک رویداد تاریخی است، برای همیشه درس آموز است و امروز بیش از هر زمان دیگری به درس‌های یوم الله حماسه نهم دی نیاز داریم.

وی افزود: دشمن از تجربه‌های خودش برای مقابله با نظام درس می‌گیرد، دائماً روش‌ها و ابزارهای مقابله خودش را با نظام تغییر می‌دهد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی خاطرنشان کرد: شانزدهمین سالگرد حماسه مردمی یوم‌الله نهم دی در شرایطی برگزار می‌شود که سران فتنه آمریکایی و اسرائیلی در سال ۸۸ هیچگاه از فتنه‌گری و تهدید و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران دست برنداشتند.

نائینی افزود: امسال در شرایطی بزرگداشت ایام الله نهم دی را برگزار می‌کنیم که دشمن طرح‌های قبلی خود و ناامید از شکست‌های قبلی خود به ویژه جنگ و تغییر میدان جنگ نظام به میدان شناختی ورود کرده است.

وی گفت: در جنگ جدید دشمن با تولید شبه سیاه‌نمایی و تفرقه افکنی و دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی آن اتحاد مقدس شکل گرفته در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را رهبری دژ پولادین عامل اصلی شکست دشمن بود هدف قرار داده است، هدفش تضعیف اتحاد مقدس است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی با اشاره به وقایع منطقه یادآور شد: حملات مستمر رژیم صهیونیستی به فلسطین، سوریه و لبنان را به‌صورت هم‌زمان در سطح منطقه داریم و آثار و پیامدهای این جنایت‌ها کاملاً مشهود است. از سوی دیگر، تقارن هفته بصیرت با هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار بزرگ جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی، از نکاتی است که باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

بصیرت و مقاومت ۲ ستون فتح مبین هستند

نائینی با مهم شمردن یوم الله ۹ دی تأکید کرد: بصیرت و مقاومت ۲ ستون فتح مبین و ۲ استوانه پیشران ایران اسلامی هستند که هر دو به‌طور مستقیم از سوی دشمن هدف قرار گرفته‌اند. فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه، از مهم‌ترین حوادث امنیتی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی، دو تهدید بسیار پیچیده و خطرناک برای توقف یا تغییر مسیر انقلاب بودند. فتنه‌های داخلی و براندازی نرم، به‌مراتب خطرناک‌تر از جنگ نظامی هستند و در این نوع تهدیدها، به‌ویژه در جنگ نرم و شناختی، «بصیرت» نقش اصلی را در خنثی‌سازی توطئه‌ها ایفا می‌کند. به همین دلیل، واکنش مردم اهمیت و ارزش مضاعف پیدا می‌کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: یوم‌الله نهم دی، پدیده‌ای منحصربه‌فرد و بی‌بدیل در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ چراکه در فضایی آکنده از فتنه شکل گرفت؛ فضایی که تشخیص حق از باطل دشوار بود. اهمیت کار مردم ایران در یوم‌الله ۹ دی، در تشخیص درست و اقدام به‌موقع جلوه‌گر شد.

دشمن در جنگ ۱۲ روزه با دژ فولادین اتحاد مقدس مردم مواجه شد

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی عنوان کرد: در مقابل، جنگ ۱۲ روزه با اقدام نظامی آغاز شد؛ اقدامی که به‌طور طبیعی و سریع مردم را برمی‌انگیزد. بلافاصله دشمن با دژ فولادین اتحاد مقدس مردم مواجه شد. همان روز جمعه، واکنش‌های گسترده مردمی را دیدید و روز بعد، که مصادف با عید غدیر بود، اجتماع میلیونی ضدصهیونیستی شکل گرفت. پس از آن نیز تشییع باشکوه شهدای اقتدار رقم خورد که همگی از روزهای تاریخی به شمار می‌آیند.

نائینی تصریح کرد: شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه دقیقاً در همین نقطه بود؛ اینکه نتوانست جنگ را به داخل کشور بکشاند. این جنگ دو بخش داشت: یک بخش، جنگ سخت و نظامی؛ و بخش دوم، جنگ نرم و تلاش برای فروپاشی از درون. وقتی دشمن با چنین واکنش مردمی روبه‌رو شد، جنگ در مرحله اصلی خود شکست خورد؛ مرحله‌ای که هدف آن انتقال بحران و ناامنی به داخل کشور بود.

وی ادامه داد: با اینکه دشمن این پیام قدرت مردمی را در سال ۸۸ و حتی در رویدادهای پس از آن دریافت کرده بود، اما باز هم دچار توهم شد و با محاسبه‌ای غلط، در اتاق‌های جنگ خود نشست و پس از حملات هوایی، منتظر اغتشاش، شورش و به‌هم‌ریختگی داخلی ماند.

سردار نائینی گفت: در جنگ نظامی، صحنه و طرف مقابل مشخص است؛ اما در فتنه، که هدف آن براندازی است، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کسانی با شعارهای به‌ظاهر حق اما با محتوای صددرصد باطل وارد میدان می‌شوند تا مردم را فریب دهند. ایشان تصریح کردند که دشمن در این مسیر صددرصد ناکام ماند.

وی افزود: در فتنه ۸۸، اگر حق و باطل در همان روزهای ابتدایی پس از انتخابات برای مردم آشکار می‌شد و مشخص می‌گردید که «انتخابات بهانه است و اصل نظام نشانه»، حماسه یوم‌الله ۹ دی بسیار زودتر شکل می‌گرفت و کشور هشت ماه درگیر چالش‌های سنگین سیاسی و امنیتی نمی‌شد.

۱۰ سال برنامه دشمن برای فتنه ۸۸ در برابر بصیرت مردمی ۹ دی

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی با بیان برنامه ریزی‌های بلند مدت دشمن در وقایع فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: دشمن در هر دو مقطع، با طراحی‌هایی بسیار پیچیده و خطرناک وارد میدان شد. خودِ دشمن اعتراف کرده است که برای فتنه ۸۸ حدود ۱۰ سال برنامه‌ریزی کرده بود و درباره جنگ ۱۲ روزه نیز اذعان داشت که نزدیک به ۲۰ سال برای آن تدارک دیده بود. با این حال، پایداری ملی، عمق نفوذ و اقتدار رهبری و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران در هر دو نبرد به‌طور کامل به اثبات رسید.

نائینی ادامه داد: واقعیت این است که وقوع تنها یکی از این حوادث خطرناک، برای براندازی و فروپاشی یک نظام سیاسی کفایت می‌کند؛ تجربه آن را در قالب انقلاب‌های رنگی در کشورهای مختلف دیده‌ایم که چگونه نظام‌ها و ساختارهای سیاسی تغییر کرده‌اند. در فتنه ۸۸، «تقلب» رمز عملیات دشمن بود و در هر دو مقطع، «ایران ضعیف» کلیدواژه مشترک عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن به شمار می‌رفت؛ ادعاهایی سخیف که به‌صورت هدفمند و نادرست تولید و در فضای رسانه‌ای منتشر شدند.

وی یادآور شد: اما هر دو ادعا، هم «تقلب» و هم «ایران ضعیف»، در برابر قدرت مردمی نظام و اقتدار رهبری رنگ باختند. فروپاشی این تابلوهای دروغین، به‌عنوان نمادهای تلبیس و تزویر دشمن، مهم‌ترین دستاورد عملیاتی این دو حادثه تاریخی بود.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی اظهار کرد: «بصیرت» و «مقاومت» به‌عنوان دستاوردهای هویتی حماسه یوم‌الله نهم دی و دفاع مقدس ۱۲ روزه، نیازمند پاسداری و حفاظت مستمر هستند. امروز نیز تمرکز اصلی دشمن بر جنگ شناختی است؛ جنگی برای تخریب و تضعیف همین دو هویت متعالی و اثرگذار که از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی و اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند.

نائینی تصریح کرد: هم بصیرت و هم مقاومت، به‌طور هم‌زمان هدف جنگ شناختی دشمن قرار گرفته‌اند. در برابر این تهدید، هدف اصلی بزرگداشت یوم‌الله نهم دی و هفته بصیرت باید تقویت بصیرت عمومی، تبیین اندیشه مقاومت و ارتقای هوشیاری سیاسی جامعه در مواجهه با فتنه‌ها و تهدیدات نوظهور باشد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی در رابطه با برنامه‌ریزی مناسب در برگزاری مراسم یوم الله ۹ دی ادامه داد: انتظار ما از همه دستگاه‌ها، نهادها، رسانه‌ها، نخبگان و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، همچنین خطبا و مبلغان، این است که این فرصت ارزشمند را قدر بدانند و امسال شاهد برنامه‌هایی مؤثرتر، گسترده‌تر، شورانگیزتر، حماسی‌تر و در عین حال تبیینی‌تر و آگاه‌سازتر باشیم.