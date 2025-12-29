  1. ورزش
۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۶

جام ملت های آفریقا - مراکش

تساوی ساحل عاج و کامرون/ الجزایر راهی دور بعد شد

تساوی ساحل عاج و کامرون/ الجزایر راهی دور بعد شد

در هفته دوم مرحله گروهی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ تیم ملی فوتبال الجزایر با برتری مقابل حریف خود ۶ امتیازی شد و به مرحله حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه یکشنبه ۷ دی پیگیری شد که طی آن تیم ملی فوتبال الجزایر در گروه E رو در روی بورکینافاسو قرار گرفت و با تک گل ریاض محرز موفق شد از سد حریف خود عبور کند تا با ۶ امتیاز صعودش به مرحله حذفی قطعی شود.

در دیگر بازی تیم‌های ملی فوتبال ساحل عاج و کامرون در گروه F به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. آماد دیالو برای ساحل عاج و کنان به اشتباه برای کامرون در این بازی گلزنی کردند تا هر دو تیم ۴ امتیازی شود و تکلیف تیم‌های صعود کننده این گروه به مرحله حذفی در هفته آخر مشخص شود.

جدول گروه F جام ملت‌های آفریقا
جدول گروه E جام ملت‌های آفریقا

