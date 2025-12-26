فرعون یک تنه مصر را راهی دور بعد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال مصر و آفریقای جنوبی در هفته دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش عصر جمعه ۵ دی و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران از گروه B به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود مصر خاتمه یافت.

محمد صالح (ملقب به فرعون) در دقیقه ۴۵ در محوطه جریمه آفریقای جنوبی نقش بر زمین شد و داور به سود مصر پنالتی گرفت که خود صلاح موفق شد توپ را تبدیل به گل کند تا بازی یک بر صفر شود.

هانی بازیکن مصر هم در اواخر نیمه اول با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد. این نتیجه تا پایان بازی باقی ماند تا مصر اولین تیم راه یافته به مرحله حذفی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ باشد.

در جدول گروه B، مصر با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های آفریقای جنوبی، آنگولا و زیمباوه به ترتیب با ۳ و یک امتیاز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.