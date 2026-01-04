صعود سنگال و مالی به جمع هشت تیم برتر آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه شنبه ۱۳ دی در کشور مراکش با انجام دو بازی پیگیری شد که تیم‌های ملی سنگال و مالی موفق شدند با شکست حریفان خود به جمع هشت تیم نهایی این دوره از مسابقات صعود کنند.

تیم ملی سنگال رو در روی سودان قرار گرفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۳ بر یک از پیش رو بردارد. پاپه گوئیه دو و ابراهیم ام بایه یکبار برای سنگال و امیر عبدالله تنها گل سودان را در این بازی به ثمر رساندند.

در دیگر بازی تیم‌های مالی و تونس به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی یک بر یک انجامید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود و در نهایت تیم مالی با برتری ۳ بر ۲ در ضربات پنالتی جواز حضور در مرحله بعد را پیدا کرد. چائوئات برای تونس در دقیقه ۸۸ و لاسین سینایوکو برای مالی در دقیقه ۶+ ۹۰ گلزنی کردند.

شامگاه یکشنبه ۱۴ دی هم دو دیدار برگزار خواهد شد که از ساعت ۱۹:۳۰ تیم‌های مراکش و تانزانیا رو در روی هم قرار می‌گیرند و از ساعت ۲۲:۳۰ آفریقای جنوبی و کامرون به مصاف هم می‌روند.