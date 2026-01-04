  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۴

جام ملت های آفریقا - مراکش

صعود سنگال و مالی به جمع هشت تیم برتر آفریقا

صعود سنگال و مالی به جمع هشت تیم برتر آفریقا

تیم های ملی فوتبال سنگال و مالی با برتری مقابل حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه شنبه ۱۳ دی در کشور مراکش با انجام دو بازی پیگیری شد که تیم‌های ملی سنگال و مالی موفق شدند با شکست حریفان خود به جمع هشت تیم نهایی این دوره از مسابقات صعود کنند.

تیم ملی سنگال رو در روی سودان قرار گرفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۳ بر یک از پیش رو بردارد. پاپه گوئیه دو و ابراهیم ام بایه یکبار برای سنگال و امیر عبدالله تنها گل سودان را در این بازی به ثمر رساندند.

در دیگر بازی تیم‌های مالی و تونس به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی یک بر یک انجامید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود و در نهایت تیم مالی با برتری ۳ بر ۲ در ضربات پنالتی جواز حضور در مرحله بعد را پیدا کرد. چائوئات برای تونس در دقیقه ۸۸ و لاسین سینایوکو برای مالی در دقیقه ۶+ ۹۰ گلزنی کردند.

شامگاه یکشنبه ۱۴ دی هم دو دیدار برگزار خواهد شد که از ساعت ۱۹:۳۰ تیم‌های مراکش و تانزانیا رو در روی هم قرار می‌گیرند و از ساعت ۲۲:۳۰ آفریقای جنوبی و کامرون به مصاف هم می‌روند.

کد خبر 6711559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها