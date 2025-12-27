تساوی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل مالی/ زور زامبیا و کومور به هم نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای هفته دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش، تیم‌های ملی فوتبال مراکش و مالی شامگاه جمعه ۵ دی و از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. براهیم دیاز در دقیقه ۵+ ۴۵ از روی نقطه پنالتی برای مراکش و لاسین سینایوکو در دقیقه ۶۴ و از روی نقطه پنالتی گل مالی را در این بازی به ثمر رساندند.

در دیگر بازی گروه A تیم‌های زامبیا و کومور رو در روی هم قرار گرفتند که مصاف این دو تیم هم با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. با توجه به نتایج هفته دوم این گروه کار تیم‌های صعود کرده به مرحله حذفی به هفته پایانی کشیده شد.