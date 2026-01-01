به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ به میزبانی مراکش شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی با برگزاری ۴ دیدار در ۲ گروه پیگیری شد و تیم‌های راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات مشخص شدند.

در گروه E تیم ملی فوتبال الجزایر رو در روی گینه استوایی قرار گرفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد. بالعید، فارس چیبی و ابراهیم مازا برای الجزایر و انسو برای گینه در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های بورکینافاسو و سودان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود بورکینافاسو خاتمه یافت.

لاسینا ترائوره و آرسن کواسی گل‌های این بازی را به ثمر رساندند.

با توجه به نتایج به دست آمده الجزایر با ۹ امتیاز صدرنشین گروه E شد و همراه با بورکینافاسو راهی مرحله حذفی شد.

در گروه F تیم ملی فوتبال گابن که دیدیه اندونگ هافبک استقلال را در اختیار دارد به مصاف ساحل عاج رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد تا سومین شکست متوالی خود را به دست آورد و بدون امتیاز این مسابقات را ترک کند.

کانگا و بوناگا برای گابن و جین فیلیپه کراسو، اوان گوئسند و بازومانا توره گل‌های ساحل‌عاج را به ثمر رساندند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های موزامبیک و کامرون رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود کامرون به پایان رسید.

جنی کاتامو برای موزامبیک و جونه و کریستین کوفان برای کامرون در این دیدار گلزنی کردند. با توجه به نتایج به دست آمده تیم‌های ساحل عاج و کامرون با ۷ امتیاز و بر حسب تفاضل گل در رده‌های اول و دوم این گروه قرار گرفتند و راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.

با توجه به پایان مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، تیم‌های راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی مشخص شدند که به شرح زیر است:

مراکش، مالی، مصر، آفریقای جنوبی، نیجریه، تونس، سنگال، جمهوری دموکرات کنگو، الجزایر، بورکینافاسو، ساحل عاج و کامرون