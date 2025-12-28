شکست گابن مقابل موزامبیک با حضور بازیکن استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال پابن و موزامبیک از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه در جام ملت‌های ۲۰۲۵ آفریقا پیگیری شد که با برد ۳ بر ۲ موزامبیک همراه بود.

اوبامیانگ (۵+۴۵) و آریس (۷۶) برای گابن و بانگال (۳۷)، کاتامو (۴۲ - پنالتی) و کالیلا (۵۲) برای موزامبیک گلزنی کردند.

موزامبیک با این نتیجه ۳ امتیازی شد اما گابن با کسب دومین شکست خود وداع زودهنگامی از جام ملت‌های آفریقا داشت. دیدیه اندونگ هافبک استقلال در بازی امروز برای گابن بازی کرد اما نتوانست تأثیری در جلوگیری از باخت تیمش داشته باشد.