  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

شکست گابن مقابل موزامبیک با حضور بازیکن استقلال

شکست گابن مقابل موزامبیک با حضور بازیکن استقلال

تیم ملی فوتبال موزامبیک موفق به کسب پیروزی پرگل مقابل گابن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال پابن و موزامبیک از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه در جام ملت‌های ۲۰۲۵ آفریقا پیگیری شد که با برد ۳ بر ۲ موزامبیک همراه بود.

اوبامیانگ (۵+۴۵) و آریس (۷۶) برای گابن و بانگال (۳۷)، کاتامو (۴۲ - پنالتی) و کالیلا (۵۲) برای موزامبیک گلزنی کردند.

موزامبیک با این نتیجه ۳ امتیازی شد اما گابن با کسب دومین شکست خود وداع زودهنگامی از جام ملت‌های آفریقا داشت. دیدیه اندونگ هافبک استقلال در بازی امروز برای گابن بازی کرد اما نتوانست تأثیری در جلوگیری از باخت تیمش داشته باشد.

کد خبر 6705048
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها