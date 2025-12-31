صعود مقتدرانه نیجریه به دور حذفی/ سنگال جنگ صدرنشینی را برد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم و پایانی مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه سه شنبه ۹ دی با انجام ۴ بازی در ۲ گروه پیگیری شد که تیم ملی فوتبال نیجریه با گل‌های پائول اونواچو و ۲ گل رافائل اونیدیکا موفق شد با نتیجه ۳ بر یک مقابل اوگاندا پیروز شد. ماتو زننده تنها گل اوگاندا بود.

در دیگر بازی گروه C تیم‌های ملی فوتبال تونس و تانزانیا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. اسماعیل غربی برای تونس و سالوم برای تانزانیا در این بازی گلزنی کردند.

در جدول گروه C تیم نیجریه با ۹ و تونس با ۴ امتیاز به دور حذفی صعود کردند و تیم‌های تانزانیا و اوگاندا به ترتیب با ۲ و یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در گروه D تیم‌های سنگال و بنین به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود سنگال خاتمه یافت. سه‌ک، حبیبو محمدو دیالو و شریف اندیایه گل‌های سنگال را به ثمر رساندند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های بوتسوانا و جمهوری دموکرات کنگو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود کنگو خاتمه یافت.

ناتانائیل امبوکو یک و گائل کاکوتا بازیکن سابق استقلال دو بار برای کنگو گلزنی کردند. در جدول این گروه سنگال و کنگو با ۷ امتیاز و بر حسب تفاضل گل در رده‌های های اول و دوم قرار گرفتند و به دور بعد صعود کردند و تیم‌های بنین و بوتسوانا با ۳ و بدون امتیاز حذف شدند.