منوچهر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته بارش‌های سیل‌آسا خساراتی را به شهرستان‌ها وارد کرد که هم‌اکنون تیم‌های کارشناسی در حال جمع‌آوری اطلاعات و برآورد دقیق میزان خسارات هستند.

وی افزود: بررسی خسارات احتمالی واردشده به زیرساخت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و پس از جمع‌بندی نهایی، آمار و اطلاعات به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تلفات انسانی این حادثه بیان کرد: متأسفانه در این حادثه سه نفر مفقودی داشتیم که اجساد دو نفر از آن‌ها کشف شده و عملیات جست‌وجو برای یافتن نفر سوم همچنان ادامه دارد.

وی از آغاز عملیات امدادرسانی و توزیع کمک‌های اولیه در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: امدادرسانی با تمرکز بر ارائه خدمات به مردم آسیب‌دیده آغاز شده و با سرعت و دقت لازم ادامه خواهد یافت.

محمدی با تأکید بر عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای جبران خسارات و حمایت از مردم آسیب‌دیده، اضافه کرد: یخ‌زدگی جاده‌ها در مناطق سردسیری و برخی محورهای مواصلاتی گزارش شده که در همین راستا عملیات نمک‌پاشی توسط راهداری استان انجام گرفته است.