به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در دیدار رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: کرمان پیشتاز کشور در استفاده از فرصت مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه مدرسه‌سازی است.

وی با اشاره به رویکرد استان کرمان در نهضت مدرسه‌سازی افزود: در این حوزه به سمت همکاری با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حرکت کرده‌ایم و انعقاد تفاهم‌نامه با بنگاه‌های خصولتی نیز در دستور کار و در حال پیگیری است اما هدف استان کرمان، جلب مشارکت همه فعالان اقتصادی در نهضت مدرسه‌سازی و نهادینه‌سازی این اقدام به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی فراگیر است.

استاندار کرمان گفت: کمبودها و کسری‌های حوزه آموزش و پرورش استان کرمان بیانگر این است که در گذشته کشور سهم خود را نسبت به کرمان نپرداخته و بخشی هم به خاطر اینکه پیگیری‌ها و مطالبه ملی برای توجه به مسائل آموزش و پرورش کرمان اولویت نبوده است.

طالبی، با تاکید بر اینکه توزیع اعتبارات آموزش و پرورش برای استان کرمان باید ویژه دیده شود گفت: بخش زیادی از بی‌عدالتی‌ها و عدم توسعه در برخی مناطق استان محصول بی‌توجهی‌های گذشته‌ها به حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربیتی بوده و از این رو شرمنده و مدیون مردم هستیم

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در این دیدار گفت: بزرگترین پروژه نوسازی مدارس با ۴۳ کلاس درس در کرمان در حال اجرا است.

حمیدرضا خان‌محمدی عنوان کرد: حجم کار و احداثی در استان کرمان زیاد است و پروژه‌های زیادی در دست اجرا داریم.