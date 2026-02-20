آغاز عملیات ساخت مدرسه شش کلاسه خیرساز در منوجان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه طی مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان کلنگ احداث مدرسه شش کلاسه خیرساز زنده یاد کلثوم شفاهی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در منوجان به زمین زده شد.
محمدرضا فرحبخش،در آیین کلنگ زنی این مدرسه با قدردانی از اقدام ارزشمند خانواده مرحومه شفاهی، مدرسهسازی را «مهمترین کار خیر با او اثرگذارترین سرمایهگذاری اجتماعی» دانست و گفت: توجه ویژه رئیسجمهور به توسعه فضاهای آموزشی و حمایت از جریان مدرسهسازی، فرصت کمنظیری برای ارتقای عدالت آموزشی در استان فراهم کرده است.
وی افزود: خانواده نیکاندیش مرحومه کلثوم شفاهی با ساخت این مدرسه، نام این بانوی خیر را برای همیشه در حافظه اجتماعی منطقه ماندگار کردند.
وی ادامه داد: مدرسهسازی تنها یک اقدام عمرانی نیست؛ بلکه اقدامی تمدنساز است که آینده فرزندان این سرزمین را متحول میکند و امروز هر کلنگی که برای ساخت مدرسه بر زمین میخورد، امیدی تازه در دل مردم و دانشآموزان جوانه میزند.
گفتنی است این پروژه آموزشی با زیربنای ۶۱۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۲۰۰ متر مربع احداث خواهد شد.
