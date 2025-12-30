کرباسی: اردکان شهر ملی کاربافی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجاهد کرباسی با بیان اینکه شهر اردکان به عنوان «شهر ملی نساجی سنتی (کاربافی)» در فهرست شهرهای ملی ایران ثبت شده است گفت: این ثبت با پیگیریهای مستمر نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و بر اساس مستندات تاریخی، تداوم فعالیت کارگاههای نساجی سنتی، حضور استادکاران بومی و نقش این هنر در هویت فرهنگی شهرستان محقق شد.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان افزود: ثبت این عنوان طی نامه رسمی معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابلاغ شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: ثبت اردکان به عنوان شهر ملی نساجی سنتی، زمینهساز برنامهریزی مؤثر برای صیانت از این هنر اصیل، حمایت از هنرمندان، توسعه آموزشهای تخصصی و بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری فرهنگی خواهد بود.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان در پایان با تقدیر از هنرمندان و پیشکسوتان حوزه کاربافی، این موفقیت را نتیجه تلاش و انتقال دانش بومی دانست.
