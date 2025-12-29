به گزارش خبرگزاری مهر، تک‌آهنگ و نماهنگ «آن دست‌ها» به آهنگسازی و نوازندگی امیرحسین رئوفی، هم‌زمان با نهمین سالگرد درگذشت دنیا فنی زاده به یاد این عروسک‌گردان فقید، در سامانه های مجاز دانلود آثار موسیقایی به فروش می رسد.

«آن دست‌ها» بخش دوم کنسرت تک‌نوازی سنتور امیرحسین رئوفی است که آذر ۱۴۰۳ در تالار رودکی اجرا و به‌صورت زنده ضبط شده است.

شریف لطفی پِداگوگِ موسیقی، رهبر ارکستر و مؤسس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران درباره این اجرا نوشته است:

«اجرای تک‌نوازی شما با ساز سنتور، در تالار رودکی، زیر عناوین: «رنج‌گاه» و «آن دست‌ها» را اندیشه‌ای نو در مسیر آکادمیک موسیقی ایرانی، می‌دانم. پایبندی اجرای شما به عناصر موسیقی ایران و تاکید بر فضاهای به دور از تکرار اندر تکرارها، نویدبخش آزاداندیشیِ روشمند، در عرصه موسیقیِ آکادمیک کشور عزیزمان، ایران است.»

«آن دست‌ها» با تدوین نرگس مظاهری، پالایش صدا توسط فرزان روزبهانی و طراحی گرافیک حمیدرضا سوسنی تهیه و تولید شده است.

همچنین بخش نخست این کنسرت با عنوان «رنج‌گاه» به‌زودی منتشر و در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.