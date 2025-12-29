به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، نخستین جلسه هیئت‌مدیره جدید عصر یکشنبه ۷ دی‌ با حضور اعضای هیئت مدیره متشکل از داریوش پیرنیاکان، حمیدرضا نوربخش، حمیدرضا اردلان، حمیدرضا عاطفی، امیرعباس ستایشگر، محسن رجب‌پور و امیرپدرام طاهریان و همچنین آذر هاشمی به‌عنوان بازرس در خانه موسیقی ایران برگزار شد.

در این نشست، پس از بحث و بررسی‌های لازم، انتخابات داخلی هیئت‌مدیره انجام شد و بر این اساس داریوش پیرنیاکان به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و سخنگو، حمیدرضا اردلان به‌عنوان نایب‌رئیس و حمیدرضا عاطفی به‌عنوان دبیر هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

در ادامه جلسه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همراهی هیئت‌مدیره پیشین و مجموعه اجرایی در روند برگزاری انتخابات، بر ضرورت استمرار فعالیت‌های صنفی و برنامه‌ریزی برای تقویت حمایت از جامعه موسیقی تأکید شد.

همچنین انتخاب مدیرعامل خانه موسیقی ایران در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی‌های تکمیلی، تصمیم نهایی در این خصوص به‌زودی اعلام شود.