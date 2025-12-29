سرهنگ علی سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در بستر فضای مجازی، بررسی موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی با مشاهده یک آگهی فروش روغن صنعتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و پس از برقراری تماس با فروشنده، مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به حساب وی واریز کرده، اما پس از تحویل کالا متوجه تقلبی بودن روغن‌ها شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با رصد هوشمندانه فضای مجازی، متهمی را که با سوءاستفاده از نام یکی از شرکت‌های معتبر اقدام به فروش روغن‌های تقلبی کرده بود، در یکی از استان‌های دیگر شناسایی کردند.

وی ادامه داد: با هماهنگی قضائی، حساب‌های بانکی متهم مسدود و مبلغ کلاهبرداری‌شده به‌طور کامل به حساب مالباخته بازگردانده شد.

سرهنگ سبحانی در پایان با هشدار به شهروندان گفت: توصیه می‌شود در خریدهای اینترنتی، پرداخت وجه تنها پس از دریافت و رؤیت کالا و اطمینان از اصالت آن انجام شود و شهروندان به نظرات درج‌شده ذیل آگهی‌ها اعتماد نکنند، چرا که اغلب این نظرات توسط کلاهبرداران برای فریب قربانیان منتشر می‌شود.